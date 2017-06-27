Ведущий «Поля чудес» проехал по тротуару в Чебоксарах

Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович нарушил правила дорожного движения и выехал на тротуар в Чебоксарах. Управление МВД по Чувашской республике проводит проверку по факту нарушения.

Инцидент произошел утром в субботу, 1 июня. Якубович вместе с другими ведущими Первого канала приехал в столицу Чувашии, чтобы принять участие в благотворительной акции, приуроченной к Дню защиты детей. Добраться до места проведения мероприятия телеведущий решил на автомобиле, однако на его пути оказался автобус, выставленный посреди дороги для ограничения движения по улице. Якубович объехал его на внедорожнике Lexus по тротуару, после чего оставил машину на проезжей части прямо за автобусом и отправился к сцене, сообщило местное издание cheb.media.

Это очевидцам удалось запечатлеть на фото, хорошо видно, что за рулем именно телеведущий. Причем прохожим пришлось посторониться, чтобы пропустить иномарку. Сообщается, что полиция Чебоксар также заинтересовались фотографиями и проводит проверку из-за езды Якубовича по тротуару. Как сообщает «Москва 24», телеведущий отреагировал на обвинения в нарушении ПДД очень странно, назвав их «Полнейшим бредом».

Фото: «ВКонтакте», паблик ZaRulem.ws, Марина Лысцева/ТАСС