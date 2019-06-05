В России решено бороться с недоливом топлива

На совещании в Росстандарте заявили о пересмотре ГОСТа 30-летней давности, касающегося заправочных колонок.

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Комплекс мер по борьбе с недоливом топлива на АЗС обсуждался на днях в Росстандарте. Следует отметить, что все они были приняты еще в декабре 2018 года. Сегодня же встал вопрос о пересмотре давно устаревшего ГОСТа, принятого еще в 1989 году.

ГОСТ 9018–89 «Колонки топливораздаточные. Общие технические условия» пора менять, решили в Росстандарте. Как это следует сделать, рассказал генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института расходометрии Владимир Соловьев.

Погрешность точности измерения количества топлива в ГОСТе 1989 года слишком велика, что позволяет безнаказанно недоливать покупателям значительные объемы. При этом с изменением температуры окружающей среды погрешность эта лишь увеличивается. Как в мороз, так и в жару. Кроме того, некоторые параграфы ГОСТа не запрещают применять разного рода приспособления для накрутки счетчиков и тем более вредоносное программное обеспечение, которое также провоцирует недолив. И наконец, старый ГОСТ уже не может гарантировать безопасность на АЗС, что гораздо важнее, чем недолив.

Все эти несоответствия современным требованиям будут учтены при разработке нового ГОСТа, что в данный момент и обсуждается. Например, следует признать колонки измерительной системой и предусмотреть их регулярные проверки, среди которых будет и проверка на точность измерения объема отпускаемого топлива. В новом стандарте также необходимы определение правильного ПО и методика выявления несанкционированного вмешательства не только в программы, но и в механизмы колонок. Особое внимание надо уделить безопасности АЗС.

Ожидается, что новый стандарт для замены ГОСТ 9018–89 «Колонки топливораздаточные. Общие технические условия» будет разработан до конца этого года и принят в начале 2020 года.

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