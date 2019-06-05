Для каршеринга установят штрафы за превышение скорости клиентами

Депутаты выступили с новой инициативой, которая должна пресечь самое распространенное нарушение ПДД клиентами сервисов каршеринга — превышение максимально разрешенной скорости.

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Идею установить единые штрафы для всех операторов каршеринга за превышение разрешенной скорости клиентами высказал член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Васильев.

Все каршеринговые машины оснащены устройствами ГЛОНАСС и GPS. Которые позволяют не только отслеживать местоположение автомобилей, но и фиксировать скорость, с которой они едут. Следовательно, пресечь нарушение ПДД, а именно самое распространенное — превышение установленного ограничения скорости, можно легко и просто. Но прежде необходимо унифицировать соглашения с клиентами, чтобы у всех компаний они были одинаковыми в том, что касается штрафов.

«В целом, я думаю, что здесь надо рамочно все каршеринги привести к системе, когда у них будут одинаковые пользовательские соглашения, в которых будут прописаны штрафы за превышение скорости. Это должны быть одинаковые штрафы и у Яндекса, и у BelkaCar, и других игроков. Если ты превышаешь, они могут это отслеживать запросто, то штраф будет для тебя такой же, как у Яндекса, у Драйва и у других каршерингов», — приводит АГН «Москва» объяснение Васильева.

Большинство серьезных аварий с участием каршеринговых машин, которые приводят к печальным последствиям, происходят из-за превышения пользователями сервисов максимальной разрешенной скорости. Ни клиенты, ни сами каршеринговые компании не заинтересованы в том, чтобы автомобиль ехал из одной точки в другую слишком долго. Первые хотят быстрее закрыть аренду, а вторым важно, чтобы этой машиной воспользовалось как можно больше людей.

«Попадают в аварии из-за того, что скорость превышают, потому что стараются быстрее вернуть машину. Да и в принципе сами каршеринги заинтересованы, чтобы оборот машин был высокий — как минимум 10 раз в день эта машина была взята в прокат, аренду», — говорит депутат.

Некоторые каршеринговые компании уже начали бороться с нарушителями собственными силами. Если анализатор скорости, установленный в автомобиле, фиксирует ее превышение, программа может заглушить мотор и закрыть доступ к услуге проштрафившемуся владельцу аккаунта. Временно или навсегда. Но делать так будут не все из-за опасений растерять какую-никакую клиентскую базу. Поэтому и назрела необходимость ввести единый штраф и унифицировать пользовательские соглашения.

Своей популярностью услуга каршеринга обязана Собянину и Яндексу, считают европейские эксперты.

Можно ли на каршеринговом автомобиле уезжать далеко за город?

Фото: Петр Ковалев/ТАСС