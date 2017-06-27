Старшему брату Арканы, кроссоверу Renault Koleos, обновили дизайн, добавили двигателей и современных технологий.

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Компания Renault опубликовала фотографии обновленного кроссовера Koleos. Автомобиль получил не только подтяжку лица, но и ряд полезных доработок.

Обновленный Renault Koleos теперь имеет более рельефный бампер с горизонтальной хромированной полосой и крупным дефлектором под алюминий. Кроме того, Koleos во всех комплектациях оснащен светодиодными фарами Pure Vision и задними фонарями с эффектом 3D. Кузов может окрашиваться в новый цвет Vintage Red с эффектом металлик, а к заказу доступны новые двухцветные литые диски.

В салоне появились более приятные на ощупь материалы, новые декоративные вставки, а спинки задних сидений могут менять наклон. Кроме того, была усовершенствована информационно-развлекательная система R—Link2: у нее теперь есть функции интеграции смартфонов Apple CarPlay для устройств iOS, а также большой экран диагональю 7 или 8,7 дюйма. Обновленный Renault Koles также доработал систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов.

Изменилась и линейка двигателей. Теперь французский конкурент Hyundai Santa Fe, Nissan X—Trail и Skoda Kodiaq предлагает покупателям два новых турбодизельных двигателя: 1,8-литровый dCi мощностью 150 л.с. (340 Нм) и 2-литровый 190-сильный агрегат, крутящий момент которого достигает 380 Нм. Оба мотора оснащаются вариатором X—Tronic и системой полного привода All Mode 4×4-i.

Продажи обновленного Renault Koleos начнутся в следующем месяце, а первые поставки клиентам запланированы на октябрь. Стоимость кроссовера будет озвучена позже.

Renault готовится вывести на российский рынок второе поколение Duster.

Пока же компания активно принимает заказы на другую свою новинку — кроссовер Arkana.

Фото: Renault