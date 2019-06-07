В Москве состоялось награждение участников ежегодной профессиональной премии. Победителей несколько — в каждой из четырех номинаций.

В пятый раз эксперты определили победителей среди дилерских центров и холдингов Москвы, Санкт-Петербурга и регионов. К участию были приглашены официальные дилерские центры со всей России (около 3,5 тысяч). Участники были сгруппированы не только по сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по географическому расположению. Кроме традиционных номинаций в этом году появилась новая — «Маркетинг — Автомобили с пробегом».

В номинации «Организация продаж новых автомобилей» среди холдингов победили автомобильная группа «Авилон», Inchcape Russia и «Форвард-Авто».

Среди участников премии «Организация продаж автомобилей с пробегом» лидирующие места заняли «Ключавто-Select», «Аксель Групп» и «БЦР Моторс».

В номинации «Организация сервиса» выиграли «Рольф», ГК «Бизнес Кар» и «Максимум».

Победители специальной номинации «Доверие потребителей» были определены на основе опроса более 10 000 автовладельцев — пользователей «Авито Авто», обслуживающих автомобиль у официальных дилеров. Лучшими дистрибьюторами были названы компании BMW (в премиальном сегменте) и Subaru (в массовом).

И наконец, в новой номинации «Маркетинг — Автомобили с пробегом» были определены 40 победителей в премиальном сегменте и трех региональных группах масс-сегмента. Рейтинг был составлен на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито: для сегмента премиум-автомобилей была рассчитана оборачиваемость капитала, а для сегмента масс-маркет — оборачиваемость склада. Победителем в премиальном сегменте стал дилерский центр «Porsche Центр Рублевский». В рейтинге среди автомобилей с пробегом массового сегмента в трех региональных группах лучшими стали «Петровский Автоцентр» (Москва), группа компаний «Сатурн-2» (г. Челябинск) и ООО «Автодвор+» (г. Уфа). Бонусными баллами, которые можно потратить на рекламное продвижение на Авито, были награждены 40 дилерских центров, вошедших в топ-10 в каждом сегменте. Общий призовой фонд составил 2 миллиона рублей.

Организаторы отмечают, что в этом году среди участников появились и так называемые «закрытые» компании, которые обычно не делятся своими данными, но сейчас, очевидно, поверив в объективность конкурса, они решили выйти из тени.

Справка

Премия «Автодилер года» была задумана в июне 2014 года. Беспристрастные специалисты ежегодно выявляют передовые дилерские центры в сфере организации продаж и сервиса. Активно поддерживает конкурс и ассоциация РОАД (Российские автомобильные дилеры). В этом году организаторами профессиональной премии стали: аналитическое агентство «Автостат» и сервис по продаже автомобилей с пробегом «Авито Авто». Генеральным партнером премии стало ООО «ЛЛК-Интернешнл» (дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), отвечающее за развитие бизнеса смазочных материалов.

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