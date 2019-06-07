Если водитель едет с разрешенной скоростью, он это устройство, скорее всего, не заметит, ну а если несется сломя голову — оно о себе напомнит, да еще как!

Система Actibump, разработанная шведской компанией Edeva, напрямую взаимодействует с радиолокационным блоком, который заранее определяет скорость движущегося автомобиля. Если водитель несется слишком быстро, заглушка, утопленная в проезжую часть, открывается, и получается углубление порядка 60 мм. Движение по искусственной выбоине некомфортно для водителя, а заодно напоминает ему об ограничении скорости в данном месте.

Система хороша тем, что способна действовать избирательно, то есть может быть деактивирована с помощью транспондера для автомобилей скорой помощи, пожарных и других спецслужб.

Разработчики также утверждают, что Actibump может использоваться на платных или таможенных постах, а также там, где между транспортными средствами ходит много пешеходов. Среди плюсов системы — она, в отличие от «лежачих полицейских», не затрудняет уборку улиц.

Ну а среди минусов — цена: стоимость Actibump на две полосы составляет около 45 тысяч евро. Правда, устройство способно послужить от десяти до двенадцати лет.

В настоящее время система успешно используется в Канаде и Швеции. Особого ущерба транспортным средствам искусственная выбоина не наносит, утверждают разработчики, а вот удар по комфорту лихача получается чувствительный!

Если вы считаете, что вне населенных пунктов можно ехать 90 км/ч в любых условиях, потому что ПДД разрешают, то вы опасны для общества и пассажиров.

При определенных условиях машина может «поскользнуться» не только зимой, но и в теплую погоду. Главное в такой ситуации — не совершать резких движений рулем.



Фото: auto-motor-und-sport.de