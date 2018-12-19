76% автовладельцев недовольны своими ключами. Вы тоже?

Подавляющее большинство автомобилистов Германии признали, что ключи от машин ужасно неудобны, и приводят тому веские аргументы.

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Компания Bosch совместно с институтом маркетинговых исследований PULS провели интересный опрос среди автомобилистов Германии и выяснили, что 76% людей считают ключи от своих машин неудобными. Речь идет не только о классических ключах, но и о брелоках, дающих бесключевой доступ в салон. Только 6% автомобилистов, приравнивая ключи от своих машин к таким статусным вещам, как часы и гордясь логотипом производителя на нем, не видят никаких неудобств в девайсе.

Водители часто сталкиваются с трудностями, которые вызывают ключи от автомобилей. Их просто некуда деть, на что жалуются 45% опрошенных. Хороший пример — поход в бассейн, во время которого 44% опрошенных автомобилистов вынуждены класть ключи в непривычное для себя место, после чего долго их искали, а 38% респондентов в итоге так и не нашли. Поэтому идея заменить ключ от автомобиля на мобильное приложение нравится 40% опрошенных автовладельцев.

«Преимущества цифрового ключа очевидны — это удобно, безопасно и доступно в любое время и в любом месте. Компания работает над созданием приложения, которое позволит водителям автоматически открывать и заводить автомобили без использования ключа и не дотрагиваясь до смартфона. Встроенный в автомобиль датчик распознаёт владельца смартфона и разблокирует двери автомобиля только для этого человека», — говорит президент подразделения автомобильной электроники Bosch Гарольд Крёгер.

Специалисты компании отмечают, что уровень безопасности у нововведения сопоставим с тем, который дает технология доступа по отпечатку пальца. Даже если смартфон будет украден или потеряется, приложение ключа можно быстро деактивировать и автомобиль: если он украден, то встанет посреди дороги. Кроме того, владелец машины сможет выдавать ключи другим пользователям, причем дистанционно.

Грубо говоря, 100% людей в Европе сегодня используют смартфоны: 74% снимают на них фото и видео, 70% получают через них доступ в интернет и 50% общаются через смартфон, но не по мобильной связи, а в мессенджерах и по почте.

За дистанционную блокировку дверей автомобиля через смартфон высказались 46% мужчин и 32% женщин, а перейти на нее, отказавшись от ключа уже сегодня, готовы 54% опрошенных. И это те люди, в автомобилях которых есть современная система бесключевого доступа в салон.

«В последние годы большинство повседневных приложений и устройств перешли в формат мобильного приложения. Десять лет назад было совершенно нормально иметь отдельно камеру и мобильный телефон. Сейчас всё изменилось. Пришло время заменить автомобильные ключи смартфоном», — отмечает Крёгер.

Сигналы современных систем бесключевого доступа в салон можно легко перехватить. В Европе мошенники пользуются этим и, транслируя сигнал от лежащего дома ключа до автомобиля, забираются в машины и легко их угоняют. При этом 87% респондентов все еще уверены в безопасности дистанционных ключей, а 78% — в безопасности систем бесключевого доступа.

Виртуальный ключ будет безопасен за счет отказа от технологий передачи данных LF и UHF и замены их на обычный Bluetooth. Перехватить этот сигнал нельзя, заверяют в компании.

Избавиться от ключей может помочь и искусственный интеллект. Но это гораздо дороже.

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Фото: Bosch