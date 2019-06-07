Подразделениe Mercedes-AMG представило самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Две обновленные модели Jaguar: в Россию приедет только одна

В головном офисе Ягуара еще не решили, привозить ли в Россию обновленный седан XE. Зато кроссовер Jaguar F‑Pace в исполнении SVR появится у нас почти наверняка. Под капотом у него 5-литровый мотор V8 с нагнетателем, который развивает 550 сил и разгоняет машину до первой сотни за 4,3 секунды!