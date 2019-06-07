Подразделениe Mercedes-AMG представило самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор — журнал За рулем

Подразделениe Mercedes-AMG представило самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Mercedes-AMG представляет новый четырехцилиндровый турбомотор объемом 2,0 литра и мощностью до 421 л.с. Его будут устанавливать на «заряженные» версии Mercedes-AMG A 45, CLA 45, GLA 45 и GLB 45.


В начальной модификации мощность нового мотора с индексом M 139 составляет 387 лошадиных сил, а его крутящий момент — 480 Нм. В S-варианте он выдает 421 силу и 500 Нм крутящего момента. «Четверка» укомплектована двухпоточным турбокомпрессором c электронным управлением перепускным клапаном и двумя инжекторами на цилиндр.

Представители Mercedes-AMG называют его самым мощным серийным четырехцилиндровым мотором в мире. Подробности — в видео.

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Видео:Youtube

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