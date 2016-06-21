Как автопроизводители экономят за счет покупателей

Производители автомобилей все чаще экономят, выдавая откровенную халтуру за новые и продвинутые технологии, а расплачиваются за это будущие владельцы машин.

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Эксперты «За рулем», проанализировав надежность самых популярных моделей на нашем рынке, выяснили, какие именно решения делают автомобили капризными и недолговечными. Оказалось, что в большинстве случаев дефекты связаны далеко не с нарушением технологии производства или с некачественными материалами. Все они были заложены в конструкцию узлов и агрегатов намеренно еще на стадии проектирования машин, причем маркетологами халтура подается как новые технологии и самые современные разработки, которыми поневоле хочется обладать.

За такую легковерность автовладельцы впоследствии вынуждены расплачиваться не только деньгами, но и нервами.

Например, эффективные легкосплавные блоки двигателей, которые и весят мало, и обладают отличной геометрией цилиндров из-за минимальных тепловых деформаций, на практике очень быстро изнашиваются, а их ремонт, если он вообще возможен, стоит больших денег, которые проще потратить на контрактный мотор. При внимательном прочтении гарантийных договоров выясняется, что ресурс всех этих новейших моторов составляет чуть больше 200 тыс. км.

Есть проблема и с регулировкой клапанов. Отказываясь от установки гидрокомпенсаторов, производители умалчивают, что при пробеге около 100 тыс. км зазоры клапанов придется регулировать путем разбора половины мотора и снятия распредвалов.

Схожие проблемы эксперты «За рулем» нашли и в электронике автомобилей, в фарах, подвесках, системах выпуска, коробках передач и, конечно же, в кузовах. Если избавить наши автомобили от всех подобных «улучшений», подаренных развитием современных технологий, то их ресурс возрастет в несколько раз, а ремонт любого узла или агрегата начнет обходиться в сущие копейки. Но главное — автомобиль перестанет быть одноразовым.

Подробнее о недобросовестных хитростях автопроизводителей читайте в опубликованном материале.

Фото: General Motors