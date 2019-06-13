На «кладбище суперкаров» в Эмиратах гниют тысячи роскошных машин

Представьте себе огромный участок земли, заставленный роскошными автомобилями — Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Range Rover и т.д. Это свалка в ОАЭ, и она действительно забита лучшими машинами мира.
На расположенном в Шардже «кладбище суперкаров» размещаются транспортные средства, брошенные их владельцами. Как полагают, бизнесменами, которые потерпели финансовый крах, а затем бежали из страны, чтобы уклониться от строгих законов о долговой политике.
Причем некоторые из них бросили свои спортивные автомобили прямо в аэропорту. «Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, Range Rover, Mercedes, BMW, Audi, Mustang, любой автомобиль, о котором вы когда-то мечтали, вы найдете здесь», — написал снявший видео 25-летний блогер Мохсин Латиф.
В то время как большинство автомобилей разъела ржавчина, есть модели, которые находятся почти в идеальном состоянии и даже сейчас стоят очень дорого, пишет The Sun.
- Ранее подобное кладбище автомобилей было обнаружено в китайском районе Чэнду.
- Куда деваются автомобили, когда умирает коллекционер? Одну из таких историй вы можете найти по ссылке.
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