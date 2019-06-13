Автомобили, которые теряют в цене быстрее других

Составлен рейтинг автомобилей, которые в течение трех лет эксплуатации дешевеют максимально быстро.

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Исследование провело американское агентство iSeeCars, поэтому касается оно местного рынка автомобилей, но и нам будет небезынтересно. Несмотря на то, что средний автомобиль на американском авторынке обесценивается через три года на 38,2%, эти автомобили теряют более половины своей стоимости. Аналитики компании проанализировали более 4,8 миллиона продаж автомобилей, чтобы определить модели, которые больше других теряли в стоимости после трех лет владения.

В целом по рынку наиболее быстро дешевеет японский седан Acura RLX — на 55,8% за три года, его начальная средняя цена составляет порядка 28 тыс. долларов. На втором месте расположился Lincoln MKZ, теряющий в цене 55,6% при начальной цене в 19,85 тыс. долларов. В тройке лидеров также Mercedes-Benz E-Класса — 55,4% за три года, начальная цена нового автомобиля — 31 тыс. долларов.

Среди бюджетников, а их американские специалисты определяют по цене ниже 20 тыс. долларов, быстрее других после Lincoln MKZ — 55,6% (начальная цена — 19 855 долларов) обесцениваются Kia Cadenza — 50,2% (19 508 долларов), Ford Fusion Hybrid — 49,7% (14 844 долларов), Chevrolet Impala — 49,4% (17 745 долларов) и Kia Optima Hybrid — 49,2% (16 381 доллар).

Аналитики также определили пятерку автомобилей сегмента SUV, у которых амортизация по крайней мере в 1,2 раза превышала среднюю в 37,9% или которые теряли в стоимости от 46,9 до 50,8%. Это: Lincoln Navigator L — потеря 51,6% (начальная цена — 37 905 долларов), Infiniti QX80 — 49,1% (38 869 долларов), Lincoln MK — 49% (28 441 доллар), Ford Expedition — 48,7% (30 874 доллара), Lincoln Navigator — 48,1% (38 426 долларов), BMW 6 Series — 56,1% (45 293 доллара).

Исследователи говорят, что если вы покупаете подержанный автомобиль и хотите сэкономить, «трехлетка», которая уже потеряла большую часть стоимости, но вполне еще свежая, станет разумным экономическим решением. И наоборот, если вы покупаете новое транспортное средство и планируете перепродать его через три года, следует избегать моделей из этих списков.

У каждого — свой автомобиль мечты. Для одних это коллекционный Плимут 1958 г.в., для других — новенький BMW, а для третьих — само понятие «владеть автомобилем» так и остается мечтой...

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