Мечта и реальность: что россияне думают о своих автомобилях

У каждого — свой автомобиль мечты. Для одних это коллекционный Плимут 1958 г.в., для других — новенький BMW, а для третьих — само понятие «владеть автомобилем» так и остается мечтой...

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«За рулем» совместно с аналитическим агентством «Автостат» решили выяснить, насколько сегодня мечты российских автовладельцев об автомобилях совпадают с реальностью. Согласно данным онлайн-опроса, проведенного с 3 по 7 мая, 17,6% респондентов на вопрос «Владеете ли вы автомобилем мечты?» ответили утвердительно. Соответственно, 82,4% автомобилем мечты не владеют, но по разным причинам.

Так, более 40% признали, что хоть автомобиль, на котором они ездят, далек от мечты и совершенства, но, тем не менее, он их полностью устраивает. Почти каждый шестой (17,9%) подтвердил, что ездит не на автомобиле мечты по причине нехватки денег, а практически каждый девятый (11,7%) согласился: «Пусть не мечта, но ездить можно».

Более 7% относятся к автомобилю нейтрально, считая его лишь средством передвижения. Оставшиеся 5% опрошенных указали в ответах, что не владеют автомобилем мечты по той простой причине, что такие машины уже не выпускают…

Комментирует редактор журнала «За рулем» Станислав Панин:

Итак, в заводском арсенале «спеки»: правильный наддувный мотор 2.0 (EJ207), который гораздо надежнее «собрата» 2.5 (EJ257), предназначенного для всего остального мира; масляный радиатор для двигателя; механическая коробка с системой охлаждения и другими передаточными числами; механический дроссель вместо электронного и еще много чего! Это один из примеров подхода японцев — «шоколадные» варианты для своего рынка, а для остальных — что попроще.

Машина 2006 года выпуска практически в стоковом исполнении (большая редкость!) досталась мне в отличном состоянии и с родным пробегом всего 30 000 км. Конечно же, на диагностику было потрачено много времени — подобные автомобили нельзя брать просто так. Еще один очень приятный и важный момент — перекинутый на левую сторону руль с соответствующей отметкой в ПТС. Сейчас эта операция стоит космических денег.

«Спека» со мной уже больше пяти лет, пройдено около 30 000 км. Даже с учетом периодических вылазок на гоночные трассы зимой и летом машина, в основном, требует только замены расходников. Почти все лечебные процедуры я провожу сам, молва о лютой сложности обслуживания Subaru сильно притянута за уши.

Машина дарит непередаваемые эмоции и море фана. Учитывая, что для меня это автомобиль выходного дня, каждая поездка — настоящий праздник и отдушина!

Комментирует руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «Автостат» Татьяна Малыгина:

Так, большинство респондентов (46%) считает, что это должен быть кроссовер и внедорожник. При этом за полный привод высказалось уже более половины (55%). Под капотом у такого автомобиля, как правило, должен быть бензиновый мотор — это пожелания 70% опрошенных. Кроме этого, примерно половине (44%) людей хотелось, чтобы он имел мощность от 100 до 150 л.с.

Что касается цветовых предпочтений, то почти каждый четвертый (23%) высказался за черный цвет. И наконец, главный критерий — цена! В среднем она составила 1,2 млн рублей, то есть именно столько готовы выложить жители нашей страны за автомобиль мечты.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»

Инфографика: «Автостат»