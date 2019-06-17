Пропустил утку с утятами — получил в бампер! — журнал За рулем

Пропустил утку с утятами — получил в бампер!

Спойлер: в аварии никто не пострадал, а птицам в конце концов помогли перейти дорогу.

Утка с утятами решила перейти оживленное Пулковское шоссе в Санкт-Петербурге, что и стало причиной аварии. Водитель Mazda притормозил, чтобы пропустить птиц, а Hyundai Getz затормозить не успел и врезался во впереди идущий автомобиль.

Видео, размещенное ВКонтакте, быстро разлетелось по соцсетям. Снимавший ДТП водитель остановился и помог птицам добраться до тротуара.

Видео: YouTube

Фото: depositphotos.com

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