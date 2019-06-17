Утка с утятами решила перейти оживленное Пулковское шоссе в Санкт-Петербурге, что и стало причиной аварии. Водитель Mazda притормозил, чтобы пропустить птиц, а Hyundai Getz затормозить не успел и врезался во впереди идущий автомобиль.
Видео, размещенное ВКонтакте, быстро разлетелось по соцсетям. Снимавший ДТП водитель остановился и помог птицам добраться до тротуара.
- Утки с утятами часто пользуются пешеходными переходами: одна из таких процессий также попала в объектив видеорегистратора.
- «Утиная история» однажды произошла и на Ленинградском проспекте в Москве.
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Видео: YouTube
Фото: depositphotos.com
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