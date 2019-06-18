7-местный Mitsubishi Outlander — совсем скоро в продаже — журнал За рулем

7-местный Mitsubishi Outlander — совсем скоро в продаже

Компания получила одобрение типа транспортного средства на версию с тремя рядами сидений.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Mitsubishi > Outlander

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Mitsubishi показала прообраз нового Outlander

Этим летом в России в продаже появится новая версия Mitsubishi Outlander, которая будет отличаться наличием третьего ряда сидений. Компания уже оформила ОТТС на 7-местный кроссовер.

Кроме наличия двух мест в багажнике, 7-местный Mitsubishi Outlander отличается увеличенной до 1683–1699 кг снаряженной массой (плюс 13–14 кг), а допустимая максимальная масса выросла до 2210 кг (на 150 кг).

Третий ряд сидений новой версии кроссовера — это два отдельных кресла, которые, складываясь, образуют ровный пол багажника. Они оснащены удлиненными подголовниками, но их сиденья находятся слишком близко к полу, отчего колени пассажиров поднимаются достаточно высоко. Третий ряд не рассчитан на длительные поездки взрослых пассажиров, тем не менее подобные конфигурации салонов достаточно востребованы на рынке.


Стоимость такой опции, как третий ряд сидений, у автомобилей того же класса составляет в районе 60 тыс. рублей. Можно предположить, что два дополнительных кресла в Mitsubishi Outlander обойдутся примерно в ту же сумму.

Напомним, что стоимость 5-местного Mitsubishi Outlander в России сегодня составляет от 1 699 000 до 2 319 000 рублей. Кроссовер оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 146 л.с., а также 167-сильным бензиновым мотором объемом 2,4 литра. Во всех версиях и комплектациях двигатели работают в паре с вариатором. Производится Mitsubishi Outlander на предприятии PSA под Калугой.

Фото: Mitsubishi

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