Новая инициатива депутатов предполагает лишение водительских прав за повторную езду без обязательного полиса ОСАГО.

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На рассмотрение Государственной думой внесен законопроект, авторами которого стали депутаты парламента Кабардино-Балкарии. Они предлагают лишать прав водителей, которые попались без полиса ОСАГО повторно. Документ, содержащий обоснование ужесточения наказания за езду без ОСАГО, опубликован на сайте Госдумы.

Согласно инициативе, автомобилистов, управляющих автомобилем без полиса ОСАГО, будут штрафовать на сумму 5 тыс. рублей или лишать водительских прав на срок от четырех месяцев до полугода.

Депутаты, разработавшие законопроект, ссылаются на то, что количество водителей, управляющих автомобилем без полисов ОСАГО, в 2017 году увеличилось почти на половину — на 40% по сравнению с данными 2016 года. Всего по статистике Российского союза автостраховщиков, на которую ссылаются депутаты Кабардино-Балкарии, на дорогах страны насчитывается около 3 млн водителей, не страхующих свою гражданскую ответственность, и «указанная цифра продолжает расти», отмечают встревоженные этим парламентарии.

Напомним, что сегодня штраф за управление транспортным средством без полиса ОСАГО или водителем, не вписанным в него, согласно ст. 12.37 КоАП, составляет от 500 до 800 рублей.

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