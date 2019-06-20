За непропуск «Скорой помощи» будут сажать на 4 года

Депутатам рекомендовано принять законопроект во втором чтении, а его обсуждение назначено на 25 июня.

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Препятствие проезду автомобилю «Скорой помощи» будет караться большими штрафами и даже лишением свободы. Принять соответствующий закон рекомендовал депутатам Комитет Госдумы по законодательству.

Для ужесточения наказания для водителей, которые не желают пропускать автомобили медиков к местам вызова, в Уголовный кодекс вводится новая статья «Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи».

За подобное деяние, если в результате промедления здоровью пациента был нанесен тяжкий вред, законопроект предусматривает штраф до 80 тыс. рублей, пишет Regnum. Также суд может ограничить свободу виновника на срок до 3 лет или принудить к исправительным работам на 2 года, а также арестовать на срок до 6 месяцев или приговорить к лишению свободы на срок до 2 лет.

В случае если из-за упрямого водителя пациент погибнет, то виновника ждет либо ограничение свободы сроком до 4 лет, либо принудительные работы на тот же срок, а в качестве высшей меры предлагается сажать на срок до 4 лет.

Обсуждение законопроекта в Госдуме состоится 25 июня 2019 года.

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