В Госдуме не видят ущемления прав в списании штрафов ГИБДД с карт автовладельцев

Автоматическое списание штрафов ГИБДД с банковских карт автовладельцев, которое ждет россиян в 2019 году, не будет нарушать права граждан, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Автоматическое списание штрафов ГИБДД могут ввести во второй половине года. Вячеслав Лысаков заверил, что в данном случае речь не идет о том, что деньги будут списываться «на второй-третий день» после того, как автомобилист попал под камеры.

Речь о том, что если из ГИБДД в ФССП поступает постановление о неоплаченном штрафе на сумму до 3 тыс. руб., который был вынесен с помощью камеры фото- и видеофиксации, исполнительное производство возбуждаться не будет, при этом в течение трех дней будет вынесено «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению».

Вячеслав Лысаков заверил, что ущемлять права автовладельцев никто не собирается, никакие процессуальные сроки не меняются. У автовладельца есть 70 дней на то, чтобы решить проблему, то есть десять дней на обжалование и 60 дней на оплату штрафа, рассказал депутат РИА Новостям.

И только на 71-е сутки, по прошествии законом гарантированного срока по обжалованию и по оплате, с гражданина смогут снять деньги, то есть когда он уже стал фактически, физически и юридически должником.

Займется упрощенным взысканием штрафов суммой до 3 тысяч рублей центральный аппарат Федеральной службы судебных приставов в электронном режиме. Об этом ранее заявил глава ведомства Дмитрий Аристов.

Стало известно, что правительство разрабатывает концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. В одном из пунктов значится упрощение процедур взыскания административных штрафов на «небольшие суммы» — до 10 000 рублей.



Фото: ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев