Потребительский терроризм: владелец отсудил 20 млн рублей за мнимый дефект

Мужчина приобрел автомобиль за 6,5 миллионов, но ему показалось, что спинка сиденья неудобна, а суд пошел ему навстречу.

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Мужчина в декабре 2017 года купил в дилерском центре «Арконт ЯРЛ» «Лэнд Ровер», а уже в мае 2018 года прислал претензию, что в машине обнаружен дефект: в поясничной части спинки водительского кресла, по его мнению, находится инородный предмет, что создает неудобство при движении. В официальном центре никаких нарушений не нашли — все элементы передних сидений находятся на штатных местах и хорошо зафиксированы, сообщает издание «Аргументы недели».

«Инородный предмет», как выражается автовладелец, в спинке действительно есть, но он предусмотрен конструкцией — это штатный блок климат-контроля, отмечают в дилерском центре «Арконт ЯРЛ». И никто до сих пор на это «неудобство» не жаловался.

Поскольку производственные недостатки в автомобиле отсутствуют, в расторжении договора купли-продажи владельцу отказали.

Тогда он провел экспертизу в негосударственном экспертном учреждении «Мотус», подтвердившем технически исправное состояние. Однако там эксперт нашел дефект «влияющий на безопасное использование транспортного средства».

С результатами экспертизы истец пошел в Дзержинский районный суд и подал иск о расторжении договора купли-продажи. Официальная судебная экспертиза дефекта не обнаружила, но мужчина попросил назначить повторную экспертизу. Суд согласился, и в марте 2019 года волгоградское экспертное агентство «Меркурий» выдало «правильное» экспертное заключение. Производственный изъян описали следующим образом — «недостаточная толщина наполнителя спинки водительского сиденья, не позволяющая предотвратить контакт спины водителя с блоком климат-контроля». Из-за этого водитель испытывает дискомфорт, что влияет на безопасность движения. Любопытно, что толщина наполнителя вполне стандартная, и идентичная конструкция переднего пассажирского сиденья почему-то никого не волнует.

Дзержинский районный суд постановил расторгнуть договор по максимуму: взыскать с дилерского центра в пользу истца стоимость автомобиля — 6 415 700 рублей; по закону «О защите прав потребителей» выплатить неустойку — 6 672 328 рублей, расходы по экспертизе — 25 000 рублей, и плюс штраф — 6 557 014 рублей. Правда, моральный ущерб этого господина суд оценил в одну тысячу рублей, вместо 100 тысяч, как он требовал.

Но в дилерском центре «Арконт ЯРЛ» намерены идти до конца и добиваться справедливости — подали заявление в полицию, посчитав требование возмещения в сумме почти 20 миллионов рублей мошенничеством. Кроме того, подготовили апелляцию в Волгоградский областной суд, в которой настаивают на проведении повторной экспертизы в автотехническом центре ВолгГТУ на кафедре автомобильного транспорта.

В Краснодарском крае подобные случаи не редкость. Так, Китайский автоконцерн DFM вслед за Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и Jaguar также пожаловался на действия местных судей.

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