Китайский автоконцерн DFM также пожаловался на действия краснодарских судей

Недавно мы писали, что автоконцерны Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и Jaguar пожаловались в ФСБ на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края. Оказалось, что обижены не только эти автопроизводители, по той же схеме двойную стоимость автомобиля пытаются взыскать и с китайской компании DFM.

Материалы по теме Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и Jaguar пожаловались в ФСБ

Китайская Dongfeng также подверглась атаке краснодарских судов. Сейчас идет судебное расследование, документы этого дела есть в распоряжении редакции «За рулем», и у нас нет оснований сомневаться в правдивости предоставленной информации. Впрочем, все идет по той же схеме, только уже не с автомобилями премиальных марок, а с DFM AX7.

Это дело рассматривается с декабря 2017 года, с явными нарушениями и затягиваниями. Судьи те же, как и сценарий (есть в материалах дела). Гражданин Дьяконов М. П. приобрел автомобиль DFM AX7 и через 15 дней после покупки через своего представителя обратился в суд. Дела истца ведет все та же организация, что и в случае с компаниями Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и Jaguar — «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей».

В ходе технической экспертизы, проведенной без участия продавца и производителя, выявлен серьезный технический дефект — неисправность датчика абсолютного давления, — согласно которому автомобиль «неисправен и не может разгоняться».

Несмотря на это, владелец после обнаружения дефекта активно ездит на машине в Краснодар, Краснодарский край, Новороссийск и даже в Крымский район, это подтверждено данными, предоставленными ГИБДД края. Причем время фиксации, расстояние между двумя точками свидетельствуют о том, что автомобиль исправлен и эксплуатируется истцом в полном объеме, и с набором скорости у него проблем нет.

На проверку качества автомобиля истец не является (хотя и обязан по закону) и не предоставляет транспортное средство, то есть убедиться в том, что неисправность действительно есть, невозможно.

Владелец (через своего представителя) хочет вернуть не только всю стоимость машины, но еще и получить «сверху» солидную компенсацию. И чудесным образом именно у этого человека по автомобилям двух разных марок в течение 15 дней возникали серьезные недостатки, из-за которых «эксплуатировать автомобили нельзя». Так, по этой схеме Дьяконову М.П. уже присуждали компенсацию за неисправный автомобиль другой марки. Тогда Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял к сведению доводы истца и заключение экспертизы и постановил взыскать с продавца стоимость корейского автомобиля (предположительно Hyundai Santa Fe) — 2 550 000 рублей; стоимость дополнительного оборудования и его установки — 50 000 рублей; неустойку в размере 2 550 000 рублей; почтовые расходы в размере 767 рублей; расходы за оказанную юридическую консультацию и составление претензии в размере 3000 рублей; судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 50 000 рублей; судебные расходы, связанные с проведением судебной экспертизы, в размере 80 500 рублей; денежные средства за проведенную компьютерную диагностику в размере 1800 рублей; компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, а всего — 5 311 067 рублей. Кроме того, суд взыскал с ответчика штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 2 587 500 рублей, из которых: 1 293 750 — в пользу Дьяконова М.П.; 1 293 750 — в пользу Межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей».

Управляющий партнер юридической компании «Закон и Налоги» Алексей Гатин, который представляет интересы Dongfeng в суде, предполагает, что по этой же схеме пойдет рассмотрение дела и в отношении кроссовера AX7. По предварительным данным, истец пытается отсудить более 7,5 млн рублей за автомобиль DFM AX7 стоимостью 1 256 000 рублей. В компании говорят, что готовы идти навстречу потребителю — заменить датчик, отремонтировать автомобиль (если он действительно неисправен), в конце концов, заменить само транспортное средство, но владелец идти на контакт не спешит и при этом продолжает ездить на машине.

Все обращения китайского автопроизводителя в правоохранительные органы так и остались без ответа.

Как известно, судьи всегда лояльнее относятся именно к потребителям, а не к продавцам, но при этом не должно быть случаев шантажа со стороны недобросовестных клиентов. О начале этой истории читайте тут.



Коллаж: «За рулем»