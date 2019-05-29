Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и Jaguar пожаловались в ФСБ на работу судов в России

Жалобы на работу судов были отправлены еще в начале мая, но известно об этом стало только накануне. В письмах утверждается, что районные суды Краснодара (Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский) участвуют в мошеннической схеме по взысканию с производителей возврата стоимости автомобилей, в несколько раз превышающей первоначальную, копия письма есть в распоряжении РБК.
Выплат из-за мнимых, по словам производителей, дефектов потребители добивались и раньше, но в Краснодарском крае это приняло массовый характер.
Происходит все по следующей схеме: истцы обращаются в суды в течение 15 дней после покупки нового автомобиля с жалобами на дефекты. Их интересы в судах всегда представляет Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края. Досудебная экспертиза не проводится, истец не предоставляет свой автомобиль производителю. А судебные экспертизы проводят одни и те же специалисты, которые всегда устанавливают производственный характер дефекта автомобиля. После этого аффилированные (по всей видимости) судьи удовлетворяют требования о выплате сумм, в несколько раз превышающих стоимость новых автомобилей, при этом апелляции ответчиков в Краснодарском краевом суде отклоняются.
Согласно закону о защите прав потребителей, есть возможность требовать возмещения стоимости товара с учетом инфляции в 1% в день (360% в год) при условии соразмерности компенсации.
Подозревать в сговоре производителей заставил тот факт, что большинство дел рассматриваются в одних и тех же судах города Краснодара с участием одних и тех же судей, а ходатайства ответчика отклоняются, жалуются автопроизводители. Есть доказательства непроцессуальных контактов между истцами и судьей.
Автопроизводители просят госорганы провести проверку работы судов Краснодарского края и оценить сложившуюся практику. К письму приложен список судебных дел по подобным искам в период 2016–2018 годов, по которым истцам удалось отсудить в общей сложности более 200 млн рублей.
Такая проблема есть и на рынке электроники и бытовой техники, утверждают уже неавтомобильные производители и ритейлеры. Организованные преступные группы юридически подкованных людей действуют в сговоре с законниками и под видом борьбы за права потребителей зарабатывают на судебных решениях.
Это обвинение очень серьезное, и проверить действия судов могут только правоохранительные органы. При этом важно разобраться, в каких случаях действуют мошенники, а в каких действительно имеют место заводские дефекты. Известна лояльность судей к потребителям, а не продавцам, но при этом не должно быть случаев шантажа со стороны недобросовестных потребителей.
- Владельца Лады Гранты дилер долго уверял, что он не так ездит, но вернуть бракованную машину клиенту все же удалось.
- Житель Костромы также добился справедливости в суде: недобросовестный продавец выдал ему более дешевую комплектацию Renault Duster, чем тот оплатил.
Фото: depositphotos.com
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