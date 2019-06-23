Где автомобили с рук дешевле? Рейтинг жадности вторичного рынка

В своем исследовании аналитики Авто.ру сопоставили стоимость автомобилей с пробегом на вторичных рынках разных регионов России и пришли к выводу, что самые дорогие подержанные машины продаются не в Москве и Московской области, как это может показаться навскидку.
Самым дорогим регионом оказалась Сахалинская область, где средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей. Москва и Подмосковье оказались лишь на втором месте из-за возможности местных жителей покупать более дорогие автомобили и затем перепродавать их по более высокой цене. Средняя стоимость машин с рук здесь едва превышает 700 тыс. рублей. Замыкает тройку регионов с самой высокой средней стоимостью подержанных автомобилей Приморский край — 645,4 тыс. рублей.
В пятерку лидеров вошли Чукотский автономный округ, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область, где средняя цена машин составляет 627,3 тыс. и 601,4 тыс. рублей соответственно.
Наоборот, самые доступные по цене подержанные автомобили ждут своих новых владельцев в Курганской области. Там средняя цена на них составляет 313,2 тыс. рублей. На втором месте — Республика Алтай, где машины всего на 200 рублей дороже — 313,4 тыс. рублей. Третье место — за Новгородской областью, благодаря средней стоимости автомобилей с рук 336,1 тыс. рублей. Замыкают пятерку лидеров регионов с самыми доступными автомобилями на вторичном рынке Псковская область и Кабардино-Балкарская Республика. Средняя стоимость автомобилей там составляет 339,2 тыс. и 343,3 тыс. рублей соответственно.
Рейтинг регионов России по средней стоимости подержанных автомобилей
|
Место
|
Федеральный округ
|
Средняя цена, тыс. рублей
|
1
|
Дальневосточный
|
545
|
2
|
Уральский
|
466
|
3
|
Северо-Западный
|
465
|
4
|
Центральный
|
423
|
5
|
Сибирский
|
416
|
6
|
Северо-Кавказский
|
415,3
|
7
|
Южный
|
415,1
|
8
|
Приволжский
|
409
В исследовании оговаривается, что на конечную стоимость автомобилей на вторичном рынке того или иного региона влияет множество факторов, среди которых основными являются достаток населения и пристрастие к той или иной марке, возраст автопарка и его состав.
- В мае 2019 года продажи автомобилей на вторичном рынке резко упали.
- Хотя до этого, в апреле, на вторичном рынке наметился рост.
Фото: Авто.ру, Сергей Бобылев/ТАСС
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