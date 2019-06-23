Где автомобили с рук дешевле? Рейтинг жадности вторичного рынка

В новом исследовании названы регионы с самыми доступными по цене подержанными автомобилями и с самыми дорогими. Спойлер — на Сахалин за ними ехать не стоит.

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В своем исследовании аналитики Авто.ру сопоставили стоимость автомобилей с пробегом на вторичных рынках разных регионов России и пришли к выводу, что самые дорогие подержанные машины продаются не в Москве и Московской области, как это может показаться навскидку.

Самым дорогим регионом оказалась Сахалинская область, где средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей. Москва и Подмосковье оказались лишь на втором месте из-за возможности местных жителей покупать более дорогие автомобили и затем перепродавать их по более высокой цене. Средняя стоимость машин с рук здесь едва превышает 700 тыс. рублей. Замыкает тройку регионов с самой высокой средней стоимостью подержанных автомобилей Приморский край — 645,4 тыс. рублей.

В пятерку лидеров вошли Чукотский автономный округ, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область, где средняя цена машин составляет 627,3 тыс. и 601,4 тыс. рублей соответственно.

Наоборот, самые доступные по цене подержанные автомобили ждут своих новых владельцев в Курганской области. Там средняя цена на них составляет 313,2 тыс. рублей. На втором месте — Республика Алтай, где машины всего на 200 рублей дороже — 313,4 тыс. рублей. Третье место — за Новгородской областью, благодаря средней стоимости автомобилей с рук 336,1 тыс. рублей. Замыкают пятерку лидеров регионов с самыми доступными автомобилями на вторичном рынке Псковская область и Кабардино-Балкарская Республика. Средняя стоимость автомобилей там составляет 339,2 тыс. и 343,3 тыс. рублей соответственно.

Рейтинг регионов России по средней стоимости подержанных автомобилей

Место Федеральный округ Средняя цена, тыс. рублей 1 Дальневосточный 545 2 Уральский 466 3 Северо-Западный 465 4 Центральный 423 5 Сибирский 416 6 Северо-Кавказский 415,3 7 Южный 415,1 8 Приволжский 409

В исследовании оговаривается, что на конечную стоимость автомобилей на вторичном рынке того или иного региона влияет множество факторов, среди которых основными являются достаток населения и пристрастие к той или иной марке, возраст автопарка и его состав.

Фото: Авто.ру, Сергей Бобылев/ТАСС