Chevrolet уже избавлялся от Camaro в 2002 году, и, похоже, история может повториться снова, но уже в 2023-м.

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Ссылаясь на «источники в GM», издание Muscle Cars & Trucks сообщило, что работа над Camaro седьмого поколения была приостановлена: автомобиль, вероятно, будет выведен из модельного ряда Chevrolet.

Известно, что Camaro не перейдет на новую версию платформы Alpha, которая лежит в основе Cadillac CT4 и CT5. Нынешнее поколение маслкара планируется выпускать до 2023 года, после чего его, вероятно, просто снимут с производства.

Несколько изданий обратились в GM за комментариями, но получили одинаковый ответ, который не подтверждает информацию о скором уходе Camaro, но и не опровергает ее: в компании просто напомнили о скором выходе обновленных версий маслкара.

Пока GM наводит тень на плетень, следует отметить падение спроса на Camaro. В прошлом году компания продала в США лишь 50 963 автомобиля, что отодвинуло его на третье место в рейтинге маслкаров. На втором месте оказался Dodge Challenger с результатом 66 716 проданных машин, а на первом — Ford Mustang, который предпочли 75 842 американца.

Судьба Camaro — под вопросом. Это все-таки знаковая модель. В прошлом году компания проводила опрос покупателей, спрашивая — как они отнесутся к появлению новых двигателей, в том числе 2,7-литрового четырехцилиндрового турбированного мотора и двух гибридных силовых установок? Это говорит о том, что Chevrolet все еще верит в Camaro, но с тех пор все могло измениться.

Если это так, то Camaro может пополнить список списываемых моделей, среди которых, согласно заявлениям компании, Buick LaCrosse, Cadillac CT6 и XTS, а также Chevrolet Cruze, Impala и Volt.

Напомним, Chevrolet Camaro продается в России по цене от 2 990 000 рублей.

Camaro и Mustang являются объектами забавных насмешек компаний Chevrolet и Ford друг над другом.

Тем временем Ford выпустил уже 10 000 000 маслкаров Mustang и прекращать производство модели, несмотря на ужесточающиеся экологические нормы, не собирается.

Фото: Chevrolet