Завидное постоянство: «Тотал Восток» и «Киа Моторс Россия» продлили сотрудничество

Новое соглашение вступит в силу 1 августа 2019 года. «Тотал Восток» останется рекомендованным поставщиком смазочных материалов для послепродажного обслуживания корейских автомобилей. До этого компании работали вместе целых пять лет.

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Управляющий директор «Киа Моторс Россия» и СНГ Александр Мигаль и генеральный директор «Тотал Восток» Фабьен Вуазен подписали документ о сотрудничестве по разработке маркетинговых программ, призванных повысить рентабельность дилеров Kia в рамках послепродажного обслуживания, поддержать качество обслуживания на высоком уровне и укрепить лояльность клиентов Kia.

Это означает, что ближайшие пять лет Total сохранит статус партнера Kia на российском рынке как рекомендованного поставщика смазочных материалов бренда Total Quartz для послепродажного обслуживания автомобилей марки.

Постоянство в партнерстве говорит о том, что стороны полностью уверены в качестве продукции друг друга. Кроме того, у Total есть на территории РФ собственный завод по производству и смешиванию моторных масел и смазочных материалов, а также развитая и налаженная логистическая структура, а компания Kia, как и любая иностранная компания, работающая в России, добивается максимально возможного уровня локализации свой продукции.

Компании сотрудничают не только в России: на мировом рынке дилерская сеть Kia уже c 2011 года снабжается смазочными материалами Total Quartz. С начала поставок в России в 2014 году в официальные дилерские центры Kia было поставлено более пяти миллионов литров моторного масла. Для сети Kia даже создан специальный продукт — синтетическое моторное масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W-30, над его составом поработали специалисты обеих компаний.

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Фото: Kia