Стали известны технические подробности нового четырехцилиндрового турбомотора Mercedes-AMG M 139 объемом 2,0 литра и мощностью до 421 л.с.

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Обладая мощностью до 310 кВт (421 л.с.), новый 2,0-литровый двигатель Mercedes-AMG M 139 является самым мощным в мире серийным четырехцилиндровым мотором с турбонаддувом. Он превзошел ранее самый мощный двигатель M 133 на 30 кВт (40 л.с.), максимальный крутящий момент также увеличился с 475 до 500 Н·м. Новинка демонстрирует, что двигатель внутреннего сгорания еще скрывает в себе большой потенциал, отмечает председатель правления Mercedes-AMG Тобиас Мёрс.

«Четвёрка» доступна в двух модификациях: она обеспечит максимальную маневренность для компактных моделей Mercedes-AMG: 310 кВт (421 л.с.) в S-модели и 285 кВт (387 л.с.) в базовой версии. Новый двигатель впечатляет своей немедленной ответной реакцией — кривая крутящего момента была тщательно сбалансирована. Максимальный крутящий момент 500 Н·м (480 Н·м для базовой версии) доступен в диапазоне 5000–5250 об/мин (4750–5000 об/мин в базовой версии). Разработчики двигателей также смогли реализовать динамически увеличивающуюся кривую крутящего момента в нижнем диапазоне оборотов двигателя, тем самым улучшив управляемость автомобиля. Увеличивающийся крутящий момент при более высоких оборотах улучшает легкость работы двигателя.

По сравнению с поперечно установленным четырехцилиндровым двигателем M 260 в 35-х моделях или предыдущим двигателем M 133, новый Mercedes-AMG M 139 повернут вокруг своей вертикальной оси на 180 градусов. Это означает, что турбокомпрессор и выпускной коллектор теперь расположены сзади по направлению движения, на стороне перегородки моторного отсека, а система впуска — спереди. Такая конфигурация обеспечивает плоскую и аэродинамически полезную конструкцию передней части и позволяет улучшить прохождение воздуха с меньшими расстояниями и меньшим отклонением — как на стороне впуска, так и на стороне выпуска. На валах компрессора и колеса турбины впервые установлены роликовые подшипники, что свело к минимуму трение внутри турбокомпрессора. С максимальным давлением наддува в 2,1 бар (1,9 бар для базовой модели) 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель и здесь занимает первое место. Управляемый электроникой перепускной клапан (редукционный клапан ОГ) позволяет контролировать давление наддува ещё более точно и гибко, оптимизируя при этом реакцию, особенно при ускорении с частичной нагрузкой. Для охлаждения турбокомпрессора в дополнение к маслу и воде используется и свежий воздух. Он проводится к турбокомпрессору от решетки радиатора через крышку двигателя, выполненную в виде воздушного дефлектора, и через воздуховоды под капотом. Полностью алюминиевый блок цилиндров выполнен по методу кокильного литья: жидкий алюминий заливается под действием силы тяжести в металлическую форму (кокиль). Благодаря хорошей теплопроводности охлаждаемая водой форма обеспечивает быстрое охлаждение и затвердевание расплава. Результатом является мелкозернистая, плотная структура, гарантирующая высокую прочность.

Так называемая водяная рубашка, закрытая сверху — конструкция, используемая в автоспорте — обеспечивает высочайшую прочность при минимальной массе и максимальные значения давления сгорания вплоть до 160 бар. Области вокруг цилиндров, в основном сплошные, и в крышку входят только небольшие каналы для охлаждающей жидкости и моторного масла. Кривошипно-шатунный механизм с кованым, легким стальным коленчатым валом и коваными алюминиевыми поршнями с оптимизированными поршневыми кольцами обеспечивает низкую степень трения с высокой прочностью. Для уменьшения трения между поршнями и цилиндрами на зеркала цилиндров наносится ультрагладкое покрытие по запатентованной технологии Nanoslide. Это обеспечивает наименьшее трение, а также делает цилиндры в два раза тверже и долговечнее традиционных гильз из серого чугуна.

Собирают новый мотор вручную на заводе в Аффальтербахе по принципу «Один человек — один двигатель». Для сотрудников созданы идеальные условия труда — они работают в светлой, четко организованной и чистой окружающей среде. Работа почти ювелирная, поэтому специалисты должны чувствовать себя комфортно для создания продукта высокого качества даже при все время усложняющейся технологии.

В России тоже не дремлют и создали уникальный двигатель для автомобилей.



Фото: Mercedes_Benz