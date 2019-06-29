BMW защищает огромную решетку: а китайцам нравится!

Она понадобилась «семерке» BMW для того, чтобы ее было проще отличить от «пятерки».

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Главный дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк продолжает отбиваться от нападок в адрес гипертрофированной решетки радиатора BMW 7-й серии. Одним из доводов стал тот факт, что китайцам обновленная внешность автомобиля очень понравилась.

Адриан ван Хойдонк в очередной раз подчеркивает, что появление столь больших «ноздрей» вызвано новой концепцией компании: чем выше место модели в иерархии, тем больше у нее решетка радиатора. То есть поступить иначе и сделать решетку меньше его подразделение просто не могло. Кроме того, нужно было сделать так, чтобы люди могли легко отличать модель 7-й серии от автомобиля 5-й серии.

«В ходе проведенного брифинга мы должны были убедиться, что люди видят разницу между сериями 7 и 5 и замечают отличия автомобилей. Я понимаю, что люди могут быть шокированы. Я вижу критику. В каком-то смысле это неизбежно. Моя цель — сделать то, что нравится всем, но это не всегда возможно», — объясняет Адриан ван Хойдонк.

Главный дизайнер BMW рассматривает вопрос внешности машины в контексте различия международных вкусов. По его мнению, европейцы, как правило, предпочитают быть менее показушными. Именно поэтому им не нравится новый облик автомобиля. Между тем, жители Китая хорошо относятся к обновленному облику «семерки» — он им нравится.

У обновленного BMW 7-й серии есть один очень важный плюс — это последняя «семерка» в истории компании с двигателем V12. Битурбированный 6,6-литровый мотор мощностью 592 л.с. будет снят с производства с выходом нового поколения флагманского седана. Из экологических соображений. Есть риск, по по этой же причине исчезнут и двигатели V8. По слухам, следующее поколение «семерки» будет оснащаться гибридными установками на основе 6-цилиндровых двигателей.

Эксперименты с внешностью начались и в компании Rolls-Royce. Жертвой стала модель Ghost.

А все потому, что внешность Rolls-Royce доверили бывшему дизайнеру Skoda и BMW Йозефу Кабану.

Фото: BMW