Новый Rolls-Royce под рукой дизайнера Skoda. Что теперь будет?

Дизайнер, который из-за неудачных проектов был вынужден уйти из Skoda, а затем из BMW, получил доступ к автомобилям Rolls-Royce и взялся за старое.

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Rolls-Royce начал испытания нового поколения Ghost, который должен появиться в следующем году и составить конкуренцию новому Bentley Flying Spur.

Это очень дорогие автомобили, из-за чего большинству людей совершенно не интересны, но благодаря тому, что за дизайн Роллс-Ройсов теперь отвечает поборник традиций и поклонник огромных решеток радиаторов и двойных фар Йозеф Кабан, дело принимает забавный оборот. Что он сделает с «Призраком» Роллс-Ройса и будут ли над ним потешаться впоследствии так же, как над BMW 7-й серии? Вот это уже гораздо интереснее.

Ghost второго поколения был сфотографирован папарацци во время дорожных испытаний. Фотошпионы не только сделали хорошие снимки автомобиля, но умудрились сфотографировать и салон премиального седана. Дизайн приборной панели явно унаследован у моделей Phantom и Cullinan и отличается лишь слегка изогнутым козырьком. За ретро-дизайном с аналоговыми часами прячется множество современных технологий, управлять которыми можно будет при помощи широкого сенсорного экрана мультимедийной системы. Вместо сенсорного экрана может использоваться джойстик, как в Phantom. Панель же приборов точно будет цифровой, но с хромированными кольцами поверх экрана.

Камуфляж автомобиля скрывает явно эволюционный дизайн. Во-первых, впереди видна более высокая решетка радиатора, благодаря которой сложно не узнать руку мастера. По бокам решетки расположены узкие полностью светодиодные фары, которые заставляют ее казаться еще выше и больше. Сами фары, выглядывающие из-под нависающего капота, не кажутся двойными, хотя камуфляж скрывает их архитектуру. Ниже, за круглыми отверстиями, прячутся полоски дневных ходовых огней.

В профиль видна покатая и почти купеобразная линия крыши, переходящая в слегка обвисшую заднюю часть. В погоне за спортивностью дизайнеры, кажется допустили некоторый дисбаланс восприятия автомобиля спереди и сзади. И, кажется, нас ждет сюрприз — обратите внимание на дополнительный слой камуфляжа на крышке багажника, прямо над номерным знаком. Что это? Мемориальная табличка или будущий спойлер? Смущает и то, что крышка багажника объединена с задним стеклом, а значит перед нами может быть лифтбек. Но, скорее всего, это лишь хитрости камуфляжа.

Второе поколение Ghost разработано на новой алюминиевой платформе, которая должна сделать автомобиль легче и прочнее. Седан имеет задние двери с обратным открытием, по ходу движения, но благодаря новым материалам кузова, его жесткость не пострадает.

Под капотом нового Rolls-Royce Ghost может быть установлен 6,75-литровый двигатель V12, мощность которого составит около 560 л.с. Главной же переменой станет появление системы полного привода и более расторопной 8-ступенчатой автоматической коробки передач. Ходят слухи, что седан получит мягкую гибридную силовую установку и подруливающую заднюю подвеску.

Каково это, управлять роскошным внедорожником Rolls-Royce Cullinan, можно прочитать здесь.

Продажи отечественных автомобилей Aurus, которые должны составить серьезную конкуренцию Роллс-Ройсам, пока откладываются.

Фото: motor1.com