Армия без документов: 188 тыс. человек лишили прав за ДТП

Наказание в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью было и ранее, но его стали применять чаще — число осужденных по этой статье выросло с 32 тыс. человек в 2010 году до 233 тыс. в 2018-м, сообщила она. Такие наказания стали чаще назначать за нарушения правил дорожного движения, повлекших причинение вреда здоровью человека (ст. 264 УК РФ) и за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ), передает слова Елены Коробковой агентство ТАСС.
81% отбывающих это наказание осуждены к лишению права управлять транспортными средствами. В 2018 году такое наказание несли 188 тыс. водителей. Ст. 264 и 264.1 УК РФ предусматривают запрет вождения на срок до трех лет в качестве дополнительного наказания.
Если работодатель, зная об этом, нанял в качестве водителя человека, лишенного прав, к нему будет применена статья 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда». Для самого осужденного за этот проступок ужесточение наказания не предусмотрено, пояснила чиновница.
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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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