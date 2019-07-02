Армия без документов: 188 тыс. человек лишили прав за ДТП

Число водителей, которых суды приговорили к лишению прав за дорожно-транспортные происшествия, за последние девять лет выросло почти в семь раз, рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний ФСИН Елена Коробкова.

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Наказание в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью было и ранее, но его стали применять чаще — число осужденных по этой статье выросло с 32 тыс. человек в 2010 году до 233 тыс. в 2018-м, сообщила она. Такие наказания стали чаще назначать за нарушения правил дорожного движения, повлекших причинение вреда здоровью человека (ст. 264 УК РФ) и за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ), передает слова Елены Коробковой агентство ТАСС.

81% отбывающих это наказание осуждены к лишению права управлять транспортными средствами. В 2018 году такое наказание несли 188 тыс. водителей. Ст. 264 и 264.1 УК РФ предусматривают запрет вождения на срок до трех лет в качестве дополнительного наказания.

Если работодатель, зная об этом, нанял в качестве водителя человека, лишенного прав, к нему будет применена статья 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда». Для самого осужденного за этот проступок ужесточение наказания не предусмотрено, пояснила чиновница.

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС