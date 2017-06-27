Пугачева проехалась на Майбахе по ж\д перрону. Она заслужила?

В соцсетях появилось видео, на котором певица выходит из стоящего на платформе автомобиля и садится в поезд сообщением Москва — Рига. Этот поступок Примадонны вызвал негодование в соцсетях. Артист Владимир Винокур поспешил охладить пыл публики.

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми отправилась в Латвию. Ездит она в собственном вагоне поезда, а вот довезли ее до него прямо по перрону. Грубое нарушение правил возмутило общественность.

Правда, в РЖД пояснили, что на видео не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, а техническая платформа №2, то есть машина не помешала пассажирам и другим посетителям вокзала. Тем не менее, подъезжать к поездам может только спецтехника в строго оговоренных случаях, поэтому действия тех, кто пропустил частный автомобиль, обещают проверить.

Алла личность популярная, поэтому любой скандал с ее участием обычно публика бурно обсуждает, и часто внимание даже чересчур преувеличенное. Артист Владимир Винокур вступился за коллегу по цеху, отметив, что это «Алла Пугачева и ей не 20 лет». Да, она подъехала, но Примадонна «заслужила своей жизнью» право на особое отношение, а критикуют певицу лишь злопыхатели.

Однако СМИ обратили внимание, что Лайма Вайкуле не стала встречать давнюю подругу на вокзале в Риге, и предположили, что латвийская певица таким образом не захотела привлекать к себе излишнее внимание после скандального видео.

Прибыв в Ригу, Пугачева с семьей обошлись без автомобиля и самостоятельно прошли по перрону в здание вокзала.

Видео: YouTube