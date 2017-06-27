Пугачева проехалась на Майбахе по ж\д перрону. Она заслужила?

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми отправилась в Латвию. Ездит она в собственном вагоне поезда, а вот довезли ее до него прямо по перрону. Грубое нарушение правил возмутило общественность.
Правда, в РЖД пояснили, что на видео не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, а техническая платформа №2, то есть машина не помешала пассажирам и другим посетителям вокзала. Тем не менее, подъезжать к поездам может только спецтехника в строго оговоренных случаях, поэтому действия тех, кто пропустил частный автомобиль, обещают проверить.
Алла личность популярная, поэтому любой скандал с ее участием обычно публика бурно обсуждает, и часто внимание даже чересчур преувеличенное. Артист Владимир Винокур вступился за коллегу по цеху, отметив, что это «Алла Пугачева и ей не 20 лет». Да, она подъехала, но Примадонна «заслужила своей жизнью» право на особое отношение, а критикуют певицу лишь злопыхатели.
Однако СМИ обратили внимание, что Лайма Вайкуле не стала встречать давнюю подругу на вокзале в Риге, и предположили, что латвийская певица таким образом не захотела привлекать к себе излишнее внимание после скандального видео.
Прибыв в Ригу, Пугачева с семьей обошлись без автомобиля и самостоятельно прошли по перрону в здание вокзала.
- В начале июня ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович проехал по тротуару в Чебоксарах на внедорожнике Lexus. Инцидент также засняли очевидцы.
- А известный режиссер и продюсер Сарик Андреасян, не желая стоять в пробке, решил объехать затор по встречке на своем Bentley Continental.
Видео: YouTube
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