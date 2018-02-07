АВТОВАЗ остановил производство — журнал За рулем

АВТОВАЗ остановил производство

Это вынужденная мера, связанная со сбоем в работе поставщиков.

Пришло тревожное сообщение от АВТОВАЗа: группа с 3 июля 2019 года вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Простой связан с очередным нарушением договорных обязательств и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (г. Нижний Новгород).

Руководство АВТОВАЗа делает все возможное для недопущения этой ситуации в будущем и предпринимает меры для возобновления производства, о котором будет сообщено дополнительно.

Компания собирается взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки.

«Приостановка производства на заводах АВТОВАЗа на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей LADA в дилерской сети марки», — говорится в пресс-релизе компании.

С 1 июля 2019 года, чтобы компенсировать инфляцию, которая по информации Росстата составила 2,4%, АВТОВАЗ пересмотрел прайс-листы на свои автомобили.

Фото: Александр Чиженок/ТАСС

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