АВТОВАЗ остановил производство

Пришло тревожное сообщение от АВТОВАЗа: группа с 3 июля 2019 года вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Простой связан с очередным нарушением договорных обязательств и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (г. Нижний Новгород).
Руководство АВТОВАЗа делает все возможное для недопущения этой ситуации в будущем и предпринимает меры для возобновления производства, о котором будет сообщено дополнительно.
Компания собирается взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки.
«Приостановка производства на заводах АВТОВАЗа на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей LADA в дилерской сети марки», — говорится в пресс-релизе компании.
С 1 июля 2019 года, чтобы компенсировать инфляцию, которая по информации Росстата составила 2,4%, АВТОВАЗ пересмотрел прайс-листы на свои автомобили.
Фото: Александр Чиженок/ТАСС
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