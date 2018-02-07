АВТОВАЗ остановил производство

Kia Rio X-Line или Renault Kaptur: что выгоднее купить? Знакомая эксперта «За рулем» выбирала между Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Разложил ей по полочкам, раскладываю и вам. Техосмотр по-новому: опять будет дороже! Новый Закон о техническом осмотре приведет либо к очередям, либо к подорожанию ТО. А cкорее всего — и к тому, и к другому. При правильной технической реализации правил, прописанных в законе, доля проданных через интернет полисов через некоторое время резко пойдет на убыль, ведь за выдачу липовых диагностических карт пункт ТО будет лишен аккредитации практически в автоматическом режиме. И это может породить массу проблем для автомобилистов. Обгоняем тихохода справа — простой тест на водительский опыт Как это часто бывает, левый ряд занят автомобилем, который едет медленнее, чем вы. И вроде бы можно опередить его по правому ряду — если бы не ряд нюансов...