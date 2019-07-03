ГИБДД готовит ревизию Правил дорожного движения

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ГИБДД создаст рабочую группу, которая проанализирует Правила дорожного движения и при необходимости подскажет, как их улучшить, — об этом в эфире «Авторадио» сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Он также поздравил коллег с Днем Госавтоинспекции, который отмечают сегодня, и пожелал водителям благоразумия, осторожности, взаимной вежливости и безопасных дорог.
- Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о том, что нужно остановиться и провести ревизию ПДД, так как даже личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы в ПД, а что тогда говорить о водителях?
- Ранее в МВД предложили внести изменения в КоАП и расширить полномочия инспекторов. Согласно предложенным изменениям, инспекторам предлагается разрешить в отдельных случаях без суда ограничивать действие водительских прав, например доставляя автомобилиста к месту медицинского освидетельствования.
Фото: Александр Алпаткин/ТАСС
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