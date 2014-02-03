В МВД решили «подправить» КоАП

Ведомство выдвинуло идеи по реформированию Административного кодекса.

Материалы по теме МВД упростит ПДД — в них уже не разбираются даже полицейские

Будущую редакцию КоАП обсуждали в ходе научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Действующий кодекс, принятый 17 лет назад, большинство экспертов признают устаревшим, пишет «КоммерсантЪ». Согласно предложениям МВД, его следует упростить, так как государство уже не способно администрировать такое количество правонарушений и при этом расширить полномочия инспекторов.

Согласно изменениям, инспекторам предлагается разрешить в отдельных случаях без суда ограничивать действие водительских прав, например доставляя автомобилиста к месту медицинского освидетельствования.

Кроме того, предлагается ввести для юридических лиц оборотные штрафы вместо фиксированных, с богатых компаний будут брать больше, что повысит размеры платежей.

Самое радикальное предложение МВД — полный отказ от одного из наказаний, предусмотренных КоАП — административного ареста. Мест для содержания арестованных не хватает (в России 222 спецприемника и 1,5 тыс. изоляторов), и в 2018 году МВД потратило из бюджета 3,8 млрд руб. на содержание арестованных, при этом 70% сроков, назначаемых судами административных арестов, не превышают 1–3 суток. Большого смысла в этом нет, и, кроме того, это загружает судей, особенно мировых. Специалисты подтверждают проблему, связанную с чрезмерной загрузкой судей административными делами.

Другая инициатива МВД — предусмотреть возможность конфисковывать транспортные средства, которыми управляли водители в состоянии опьянения.

Процесс согласования изменений, внесенных в конструкцию транспортных средств (тюнинга), пока останется прежним из-за того, что аккредитованных компаний не хватает.



Фото: ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Елена Пальм