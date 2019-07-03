Opel запатентовал новую, четвертую модель для России, изображения которой опубликованы на сайте ФИПС.

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Компания Opel, принадлежащая теперь PSA, готовится вывести на российский рынок новую модель автомобиля — «каблучок», который может выпускаться как в виде фургона, так и в виде минивэна.

Федеральный институт промышленной собственности опубликовал патентные изображения новинки — модели Opel Kombo Life, которая будет производиться на заводе под Калугой.

Opel Kombo Life был впервые представлен на автосалоне в Женеве в марте прошлого года. При его создании использовалась та же платформа, на которой построены другие «каблучки» PSA — Citroen Berlingo и Peugeot Partner. Автомобиль будет предлагается в двух вариантах — с короткой и длинной колесными базами, 2780 и 2970 мм соответственно. Не исключено, что Kombo Life большего размера получит третий ряд сидений.

Это модель уже продается в Европе и оснащается турбодизельным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 130 л.с. Для заказа доступны и бензиновые варианты Kombo Life с 1,2-литровым турбомотором. Двигатели работают в паре с 5- или 6-ступенчатыми механическими коробками либо с 8-ступенчатым автоматом. Цена на автомобиль в Германии составляет от 21 645 евро (1 547 563 рубля).

В продаже в России Opel Kombo Life должен появиться этой осенью, и он должен стать четвертой моделью компании на нашем рынке. Напомним, что также в продажу поступят кроссовер Grandland X, микроавтобус Zafira Life и фургон Vivaro.

Что осталось в Опелях от тех любимых нами автомобилей после перехода в PSA?

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Изображения: Opel