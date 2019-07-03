Разработаны поправки к ОСАГО. Лихачам будет хуже!

Поправки об индивидуализации тарифов ОСАГО, которые затрагивают в том числе манеру езды водителя, могут быть внесены в Госдуму в июле, сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Правительственная комиссия уже одобрила законопроект, закрепляющий индивидуальный подход к страхователю-владельцу транспортного средства и водителю, а рассматривать его Госдума планирует после каникул — в сентябре. Об этом сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Международной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге.

Сейчас при формировании тарифа не учитываются присущие водителям индивидуальные характеристики. В предлагаемых изменениях эти особенности: возраст, стаж, манера вождения будут учтены в цене полиса ОСАГО, отмечает «Российская газета».

Если законопроект примут, страховщики смогут корректировать базовые ставки страховых тарифов в зависимости от факторов, существенно влияющих на вероятность возникновения аварии. Во-первых, это стиль вождения транспортного средства его владельцем: резкость торможения, ускорения, перестроения, частота и длительность использования транспортного средства при условии возможности их фиксации.

Во-вторых, неоднократное в течение года, предшествующего дате заключения договора ОСАГО на новый срок, привлечение владельца к административной ответственности за серьезные административные правонарушения в области дорожного движения.

Законопроектом также предлагается увеличить с 500 тысяч до 2 миллионов рублей страховую сумму в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего. Документ устанавливает, что предельные размеры базовых ставок страховых тарифов Банк России формирует на годовой срок действия договора ОСАГО в зависимости от технических характеристик, конструктивных особенностей, собственника транспортного средства (физическое или юридическое лицо), а также назначения и цели использования транспортного средства — для собственных нужд или коммерческих перевозок.

Тем временем ГИБДД готовит ревизию Правил дорожного движения.

Ранее выдвигалась инициатива объединить ОСАГО и каско, но ЦБ видит в этом сложности, так как это два принципиально разных вида страхования, поэтому при реализации этой идеи потребуется менять законодательство



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