Водителей будут проверять на психотропные вещества. Обязательно

Тест на наркотики станет частью процедуры получения водительских прав. Нововведение по поручению президента подготовил Минздрав.

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По аналогии с процедурой получения медицинских справок при оформлении права на владение оружием, сдавать кровь и мочу для теста на наркотики обяжут и водителей. Подобный анализ может стоить до 4 тыс. рублей.

Для введения новых правил прохождения медкомиссии Минздрав РФ подготовил по поручению президента Владимира Путина поправки к приказу № 344, пишет «Коммерсантъ». Сегодня на медкомиссии водители проверяются наркологом без сдачи анализов, если во время осмотра не было выявлено признаков приема запрещенных к употреблению препаратов. Об этом гласит пока еще действующее уточнение «при выявлении симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствам». Новая редакция приказа этого уточнения уже не содержит.

Таким образом, анализы на наркотики становятся обязательными в соответствии с указанием президента № 462, сделанным им в марте этого года в ходе совещания с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

«Предусматривается обязательное исследование биологических сред организма с целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса допуска к управлению транспортными средствами»,- сказано в пояснительной записке к поправкам приказа № 344.

Для проведения массовых тестов на наркотики в частных и государственных российских медлабораториях есть все необходимое и очередей после введения поправок не предвидится. Большинство экспертов поддерживают новый порядок проведения медкомиссий для получения водительских прав, но некоторые из них указывают на то, что сфальсифицированные справки нововведение не изживет, а сами они просто станут дороже.

Год назад с подобной инициативой выступал депутат Виталий Милонов, требовавший пожизненного лишения прав для попавшихся на наркотиках водителей.

Самым забавным объяснением ДТП стало оправдание водителя перевернувшегося автомобиля, который пытался объехать осьминога. Мужчина заявил, что именно в день аварии никаких наркотиков он не принимал.

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