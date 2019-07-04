Водителей будут проверять на психотропные вещества. Обязательно

По аналогии с процедурой получения медицинских справок при оформлении права на владение оружием, сдавать кровь и мочу для теста на наркотики обяжут и водителей. Подобный анализ может стоить до 4 тыс. рублей.
Для введения новых правил прохождения медкомиссии Минздрав РФ подготовил по поручению президента Владимира Путина поправки к приказу № 344, пишет «Коммерсантъ». Сегодня на медкомиссии водители проверяются наркологом без сдачи анализов, если во время осмотра не было выявлено признаков приема запрещенных к употреблению препаратов. Об этом гласит пока еще действующее уточнение «при выявлении симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствам». Новая редакция приказа этого уточнения уже не содержит.
Таким образом, анализы на наркотики становятся обязательными в соответствии с указанием президента № 462, сделанным им в марте этого года в ходе совещания с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
«Предусматривается обязательное исследование биологических сред организма с целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса допуска к управлению транспортными средствами»,- сказано в пояснительной записке к поправкам приказа № 344.
Для проведения массовых тестов на наркотики в частных и государственных российских медлабораториях есть все необходимое и очередей после введения поправок не предвидится. Большинство экспертов поддерживают новый порядок проведения медкомиссий для получения водительских прав, но некоторые из них указывают на то, что сфальсифицированные справки нововведение не изживет, а сами они просто станут дороже.
- Год назад с подобной инициативой выступал депутат Виталий Милонов, требовавший пожизненного лишения прав для попавшихся на наркотиках водителей.
- Самым забавным объяснением ДТП стало оправдание водителя перевернувшегося автомобиля, который пытался объехать осьминога. Мужчина заявил, что именно в день аварии никаких наркотиков он не принимал.
Фото: depositphotos.com
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