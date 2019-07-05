Сегодня в дилерской сети Renault начались продажи кросс-купе Arkana. Автомобиль также доступен для тест-драйвов клиентами.

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С сегодняшнего дня в дилерской сети Renault можно приобрести новый кроссовер компании — Arkana. Это значит, что у клиентов, наконец-то, появилась возможность протестировать ездовые качества кросс-купе перед покупкой.

Всего предусмотрено три уровня комплектации автомобиля: Life, Drive и Style. Пока в продаже также имеются кроссоверы лимитированной серии Edition One.

Напомним, что стоимость автомобиля в базовой комплектации Life составляет 999 000 рублей. Он оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также имеет передний привод.

В более дорогих комплектациях Renault Arkana оснащается турбированным бензиновым двигателем TCe 150 объемом 1,3 литра и мощностью 150 л.с. Мотор работает в паре с вариатором CVT X-Tronic. Минимальная стоимость такой версии кросс-купе составляет 1 229 990 рублей.

В максимальной комплектации ограниченной серии Edition One автомобиль стоит от 1 419 990 рублей за переднеприводную версию 4х2 и 1 499 990 рублей — за полноприводную.

Первый подробный тест-драйв Renault Arkana, прежде чем вы сделаете свой выбор, найдете здесь.

Подробнее об уровнях комплектации кросс-купе и их стоимости можно узнать здесь.

Фото: Renault