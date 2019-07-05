Иномарки в России: победа за явным преимуществом. Исследование

Данное исследование позволило определить количество иномарок в крупных городах России и установить их долю. Самый большой парк иномарок находится в Москве — 3,1 млн единиц. Поскольку в столице в общей сложности числится около 3,7 млн легковых автомобилей, то доля иномарок в парке составила почти 84%. Немногим меньше этот показатель в Санкт-Петербурге — 81,4% (1,4 млн ед.), такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
Еще в одном городе-миллионнике — Новосибирске — иномарки составили 81% местного автопарка.
В четырех российских городах (Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону) только каждый четвертый автомобиль относится к отечественным брендам, поскольку тут 74–75% парка занимает продукция зарубежных производителей.
Близки к этому уровню Нижний Новгород и Казань, где иномарки занимают 72,5% и 71,1% парка соответственно.
Среди 16 крупнейших городов только в Самаре (59,4%) доля иномарок оказалась ниже, чем в целом по России, но это легко объяснимо. В регионе выпускают Лады, поэтому большинство предпочитает автомобили отечественной марки.
- Дилеры заявляют — продажи автомобилей стремительно падают.
- Про самые популярные автомобили с пробегом в городах-миллионниках можно прочитать тут.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Рейтинг городов-миллионников РФ по доле иномарок в парке (по состоянию на 1 января 2019 года)
|
№
|
Город
|
Парк легковых автомобилей, тыс. шт.
|
Иномарки,
тыс. шт.
|
Доля иномарок,
%
|
1
|
Москва
|
3687,0
|
3094,0
|
83,9
|
2
|
Санкт-Петербург
|
1747,2
|
1421,4
|
81,4
|
3
|
Новосибирск
|
445,2
|
361,5
|
81,2
|
4
|
Краснодар
|
340,6
|
256,9
|
75,4
|
5
|
Красноярск
|
321,5
|
242,1
|
75,3
|
6
|
Екатеринбург
|
461,6
|
346,0
|
75,0
|
7
|
Ростов-на-Дону
|
325,2
|
242,4
|
74,5
|
8
|
Нижний Новгород
|
361,1
|
261,9
|
72,5
|
9
|
Казань
|
374,4
|
266,3
|
71,1
|
10
|
Уфа
|
319,9
|
222,1
|
69,4
|
11
|
Челябинск
|
330,9
|
225,6
|
68,2
|
12
|
Пермь
|
252,1
|
169,7
|
67,3
|
13
|
Омск
|
328,6
|
220,3
|
67,0
|
14
|
Воронеж
|
330,1
|
213,9
|
64,8
|
15
|
Волгоград
|
264,2
|
165,6
|
62,7
|
16
|
Самара
|
394,3
|
234,4
|
59,4
Читать комментарии (6)