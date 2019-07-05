Иномарки в России: победа за явным преимуществом. Исследование — журнал За рулем

Иномарки в России: победа за явным преимуществом. Исследование

Специалисты изучили парк легковых автомобилей на 1 января 2019 года, охватив города России с населением свыше 1 млн жителей.

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Данное исследование позволило определить количество иномарок в крупных городах России и установить их долю. Самый большой парк иномарок находится в Москве — 3,1 млн единиц. Поскольку в столице в общей сложности числится около 3,7 млн легковых автомобилей, то доля иномарок в парке составила почти 84%. Немногим меньше этот показатель в Санкт-Петербурге — 81,4% (1,4 млн ед.), такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Еще в одном городе-миллионнике — Новосибирске — иномарки составили 81% местного автопарка.

В четырех российских городах (Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону) только каждый четвертый автомобиль относится к отечественным брендам, поскольку тут 74–75% парка занимает продукция зарубежных производителей.

Близки к этому уровню Нижний Новгород и Казань, где иномарки занимают 72,5% и 71,1% парка соответственно.

Среди 16 крупнейших городов только в Самаре (59,4%) доля иномарок оказалась ниже, чем в целом по России, но это легко объяснимо. В регионе выпускают Лады, поэтому большинство предпочитает автомобили отечественной марки.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Рейтинг городов-миллионников РФ по доле иномарок в парке (по состоянию на 1 января 2019 года)

Город

Парк легковых автомобилей, тыс. шт.

Иномарки,

тыс. шт.

Доля иномарок,

%

1

Москва

3687,0

3094,0

83,9

2

Санкт-Петербург

1747,2

1421,4

81,4

3

Новосибирск

445,2

361,5

81,2

4

Краснодар

340,6

256,9

75,4

5

Красноярск

321,5

242,1

75,3

6

Екатеринбург

461,6

346,0

75,0

7

Ростов-на-Дону

325,2

242,4

74,5

8

Нижний Новгород

361,1

261,9

72,5

9

Казань

374,4

266,3

71,1

10

Уфа

319,9

222,1

69,4

11

Челябинск

330,9

225,6

68,2

12

Пермь

252,1

169,7

67,3

13

Омск

328,6

220,3

67,0

14

Воронеж

330,1

213,9

64,8

15

Волгоград

264,2

165,6

62,7

16

Самара

394,3

234,4

59,4 

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