Иномарки в России: победа за явным преимуществом. Исследование

Специалисты изучили парк легковых автомобилей на 1 января 2019 года, охватив города России с населением свыше 1 млн жителей.

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Данное исследование позволило определить количество иномарок в крупных городах России и установить их долю. Самый большой парк иномарок находится в Москве — 3,1 млн единиц. Поскольку в столице в общей сложности числится около 3,7 млн легковых автомобилей, то доля иномарок в парке составила почти 84%. Немногим меньше этот показатель в Санкт-Петербурге — 81,4% (1,4 млн ед.), такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Еще в одном городе-миллионнике — Новосибирске — иномарки составили 81% местного автопарка.

В четырех российских городах (Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону) только каждый четвертый автомобиль относится к отечественным брендам, поскольку тут 74–75% парка занимает продукция зарубежных производителей.

Близки к этому уровню Нижний Новгород и Казань, где иномарки занимают 72,5% и 71,1% парка соответственно.

Среди 16 крупнейших городов только в Самаре (59,4%) доля иномарок оказалась ниже, чем в целом по России, но это легко объяснимо. В регионе выпускают Лады, поэтому большинство предпочитает автомобили отечественной марки.

Дилеры заявляют — продажи автомобилей стремительно падают.

Про самые популярные автомобили с пробегом в городах-миллионниках можно прочитать тут.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС



Рейтинг городов-миллионников РФ по доле иномарок в парке (по состоянию на 1 января 2019 года)