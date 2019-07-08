Сын крупного бизнесмена погиб в аварии в Москве — журнал За рулем

Сын крупного бизнесмена погиб в аварии в Москве

ДТП с участием мотоцикла произошло ночью на Фрунзенской набережной.

Авария, в которой сошлись такси Hyundai и мотоциклист, случилась накануне ночью. По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель автомобиля, который не пропустил встречный мотоцикл и начал поворачивать перед ним.

От удара топливный бак мотоцикла оказался поврежден, что привело к возгоранию. Сам водитель байка получил серьезные травмы, от которых позже скончался в больнице.

Как сообщает ТАСС, погибшим оказался Александр Маругов — сын известного бизнесмена Владимира Маругова, прозванного «колбасным королем» за успехи в мясоперерабатывающей отрасли.

  • Все публикации рубрики «Происшествия» ищите по этой ссылке.

Фото: Instagram

Видео: Фейсбук

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые