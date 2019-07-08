Сын крупного бизнесмена погиб в аварии в Москве

Авария, в которой сошлись такси Hyundai и мотоциклист, случилась накануне ночью. По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель автомобиля, который не пропустил встречный мотоцикл и начал поворачивать перед ним.
От удара топливный бак мотоцикла оказался поврежден, что привело к возгоранию. Сам водитель байка получил серьезные травмы, от которых позже скончался в больнице.
Как сообщает ТАСС, погибшим оказался Александр Маругов — сын известного бизнесмена Владимира Маругова, прозванного «колбасным королем» за успехи в мясоперерабатывающей отрасли.
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Фото: Instagram
Видео: Фейсбук
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