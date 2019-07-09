Британские автомобили будут успокаивать водителей и пассажиров

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По замыслу авторов, показания с камеры и биометрических датчиков будут использоваться для регулировки климатической системы, мультимедиа и фонового освещения. Всё ради того, чтобы снизить уровень стресса водителя.
Для пассажиров сзади готовят другую систему, которая будет ориентироваться на встроенные в подголовники передних кресел камеры. Как только система обнаружит, что людей клонит в сон, автоматически будет приглушено освещение, окна затемнятся, а в задней части автомобиля станет теплее — это должно помочь людям уснуть.
Ожидается, что все наработки найдут применение в серийных беспилотных автомобилях Jaguar Land Rover, когда они пойдут в производство.
- В России разработали радар для беспилотников, имеющий наилучшее разрешение и работающий на любых скоростях.
- Новые системы требуют новых тестов. Euro NCAP протестировал системы автономного вождения.
Фото: Jaguar
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