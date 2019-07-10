Названа дата премьеры Mitsubishi Pajero Sport

Тайское подразделение Mitsubishi анонсировало новый внедорожник Pajero Sport. Автомобиль покажут общественности уже в июле — премьера намечена на 25-е число. Пока же представлен лишь видеотизер новинки.
Исходя из короткого ролика, можно предположить, что изменения коснутся дизайна экстерьера (поменяется оптика и бамперы), а также интерьера модели — как минимум появится цифровая панель приборов. Не исключено, что будут доработаны двигатели и другие узлы, но об этом ни слова.
Текущее поколение Mitsubishi Pajero Sport на российском рынке стоит минимум 2 379 000 рублей.
- В этом году Mitsubishi начала продавать в России обновленный пикап L200, на базе которого традиционно создается Pajero Sport.
- Mitsubishi Pajero Sport с турбодизелем с конца 2018 года собирают в Калуге.
Фото, видео: YouTube
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