Названа дата премьеры Mitsubishi Pajero Sport — журнал За рулем

Названа дата премьеры Mitsubishi Pajero Sport

Внедорожник нового поколения представят через пару недель в Таиланде. В преддверии этого события Mitsubishi Motors Thailand опубликовала видеотизер.

Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi > Pajero Sport

Тайское подразделение Mitsubishi анонсировало новый внедорожник Pajero Sport. Автомобиль покажут общественности уже в июле — премьера намечена на 25-е число. Пока же представлен лишь видеотизер новинки.

Исходя из короткого ролика, можно предположить, что изменения коснутся дизайна экстерьера (поменяется оптика и бамперы), а также интерьера модели — как минимум появится цифровая панель приборов. Не исключено, что будут доработаны двигатели и другие узлы, но об этом ни слова.

Текущее поколение Mitsubishi Pajero Sport на российском рынке стоит минимум 2 379 000 рублей.

Фото, видео: YouTube

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