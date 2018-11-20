В России появился Mitsubishi Pajero Sport с турбодизелем

Машину начали собирать на заводе в Калуге. У дилеров первые внедорожники появятся в декабре этого года.

Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi > Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем оснащается 2,4-литровым силовым агрегатом мощностью 181 л.с. В зависимости от комплектации доступны 6-ступенчатая механическая коробка передач или 8-диапазонный автомат. Все версии оснащены фирменной системой полного привода Super Select II 4WD.

При этом после рестайлинга внедорожник получил такие же опции, что и бензиновые версии, которые поставляются с завода Mitsubishi Motors в Таиланде. Среди новых опций: карманы на спинке пассажирского кресла с отделением под смартфон, напольная консоль с мягкими боковыми вставками, подсветка зеркал в обоих козырьках, USB-розетка для задних пассажиров, розетка на 220 В, а также немного измененная графика дисплея приборной панели.

Цены на обновленный Mitsubishi Pajero Sport начинаются с отметки в 2 339 000 рублей.

Фото: Mitsubishi

В России появился Mitsubishi Pajero Sport с турбодизелем
В России появился Mitsubishi Pajero Sport с турбодизелем
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