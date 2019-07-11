В Москве пройдет ночной велофестиваль

В эту субботу в столице пройдет День транспорта, в финале которого состоится ночной велофестиваль.

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День московского транспорта будет проводиться уже третий раз. Мероприятие состоится 13 июля, в субботу. Завершатся празднования ночным велофестивалем, в котором примут участие более 20 тысяч человек.

В ходе проведения велофестиваля планируется установить мировой рекорд: из людей будет составлена самая большая фигура велосипеда. В этом мероприятии будет задействовано около 3,5 тысяч человек, которые встанут рядом друг с другом. Для участия в установлении рекорда нужно лишь получить специальный билет.

В 22:00 начнется ночной велопробег протяженностью 11 км, который стартует с Кремлёвской набережной и финиширует на Суворовской площади. Организаторы подчеркивают, что это не гонка, поэтому принять участие в пробеге могут все, независимо от подготовки, кому исполнилось 18 лет. Не имеет значения и тип велосипеда, но ни электроскутеров, ни самокатов, ни электроколес в пробеге не допускается. Важно лишь оснащение велосипеда: ввиду ночной поездки он должен иметь белый фонарь спереди и красный — сзади. Для участия в пробеге также рекомендуется зарегистрироваться онлайн.

«13 июля приглашаем москвичей и гостей города вместе с нами отметить День московского транспорта на городских площадках, а вечером завершить праздник на ночном велофестивале. Поздние заезды — самые зрелищные, а в этом году мы подготовили особенный маршрут мимо Кремля. Участвуя в фестивале, москвичи показывают, что готовы передвигаться по городу на велосипеде в любое время суток. Ночью видимость на дороге снижается, поэтому мы призываем автомобилистов быть внимательнее и всегда помнить о том, что велосипедист — равноправный участник дорожного движения. А велосипедистам напоминаем, что при езде ночью нужно обязательно использовать передний и задний фонари», — рассказали в пресс-службе Департамента транспорта при поддержке которого проходит велофестиваль.

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О действующих для велосипедистов штрафах можно узнать здесь.

Фото: Департамента транспорта Москвы