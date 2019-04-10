Skoda запустила медийную кампанию, рассказав о типичных ошибках велосипедистов и водителей автомобилей, которые приводят к ДТП.

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Чешская Skoda ведет свою историю с 1895 года, в котором был собран первый велосипед марки. Поэтому вполне логично, что компания не забывает о своих корнях. Дело не ограничивается выпуском велосипедов Skoda, компания поддерживает легендарную велогонку «Тур де Франс».

Теперь в Skoda решили обратить внимание на безопасность, запустив медиакампанию Stay on the Safe Side — «Оставайтесь на безопасной стороне». В ее рамках чехи публикуют видео, выполненные в стиле нарезок с видеорегистраторов, ролики с участием каскадеров, а также инфографику.

Весь проект посвящен безопасному взаимоотношению между водителями и велосипедистами. В первом ролике разбираются опасные ситуации. Для съемок, которые прошли в ноябре прошлого года, был перекрыт центр хорватского города Риека. В Skoda решили не полагаться на цифровую анимацию, привлекли профессионального каскадера, потому многие моменты кажутся очень реалистичными.

Познакомиться с информацией можно на Skoda Storyboard и отдельном ресурсе WeLoveCycling.

В декабре прошлого год в ПДД были внесены изменения, причем велосипедисты получили большую свободу.

В Чехии велосипедистам разрешили ездить подшофе.

Фото: Skoda