Яндекс показал первый беспилотный Hyundai

Автомобиль стал первым продуктом в рамках соглашения о совместном создании программно-аппаратного комплекса для беспилотников.

Материалы по теме Яндекс разработает беспилотники вместе с Hyundai

Яндекс уже давно занимается работой над беспилотниками и даже тестирует свои машины в Москве, Тель-Авиве и Лас-Вегасе. Но всё это были прототипы на базе Toyota Prius, а сейчас появилась новая машина — седан Hyundai Sonata последнего поколения.

В новом проекте за «железо» отвечали представители Hyundai Mobis, а за софт — Яндекс. Машина появилась в России в конце мая и на протяжении нескольких недель над ней работали инженеры, превращая ее в беспилотный автомобиль. Сейчас новинка проходит активные тесты на полигоне, готовясь выйти на московские улицы.

Hyundai Sonata стал не просто первой корейской машиной среди беспилотников Яндекса, но и началом разработки универсальной платформы. В будущем ее планируют использовать для Hyundai и Kia с автопилотом, а также автомобилей других марок.

Совместный проект Яндекса и Hyundai стал не первым подобным альянсом в мире. Над беспилотниками вместе уже давно работают Waymo (входит в состав Google) и концерн FCA, Chery и Baidu.

Напомним, глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане еще в ноябре 2018 года, и эти испытания планировалось начать уже весной нынешнего года.

Ранее стало известно, что заявки на тестирование своих автономных машин уже подали КАМАЗ, «Яндекс», МАДИ, «Иннополис», КБ «Аврора» и Таганрогский университет.

Фото: АГН «Москва»