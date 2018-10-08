Перевернулся УАЗ: 6 детей и 4 взрослых утонули

Сегодня в результате падения автомобиля в реку в Тыве погибли две семьи — 10 человек, в их числе дети.

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В Республике Тыва произошло страшное ДТП, в результате которого погибли 10 человек. Об этом на своей официальной страничке ВКонтакте сообщил председатель правительства Республики Тыва Шоблан Кора-оол.

Автомобиль УАЗ по еще невыясненным причинам опрокинулся в реку Шуй, вследствие чего все находящиеся в нем люди погибли. Среди погибших — шестеро детей.

«Земляки, к большому сожалению сообщаю о трагедии, случившейся сегодня утром в селе Шуй Бай-Тайгинского района. 10 человек погибли при попытке переехать реку Шуй на автомашине УАЗ-469 в местечке Одуруг. Предположительно 4 взрослых и 6 ребятишек. Это две семьи. Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем», — написал глава республики.

Также Шоблан Кора-оол сообщил, что направил к месту трагедии службы ГО и ЧС. В МВД рассказали, что о ДТП им стало известно благодаря телефонному звонку очевидца аварии.

«В дежурную часть ОП №1 с. Тээли Межмуниципального отдела МВД России „Барун-Хемчикский“ поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ», — говорится в официальном сообщении полиции Тывы.

Прибывшие на место аварии сотрудники обнаружили тела десяти погибших, в том числе шести мертвых несовершеннолетних. Сколько всего ехало людей в автомобиле — неизвестно. Полиция со служащими МЧС ведут поиски других вероятных жертв, на месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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Фото: Алексей Белкин/ТАСС