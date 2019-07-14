10 самых крутых автомобилей Джеймса Мэя

От итальянских гоночных автомобилей до роскошных седанов — вкус Джеймса оказался весьма разнообразным.

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Джеймс Мэй всегда смело, но деликатно рассуждал о тестируемых им автомобилях в передачах Top Gear и The Grand Tour в течение почти двух десятилетий. Его манеру повествования отличает сдержанность, а больше всего в автомобилях он ценит роскошь, в отличие от эмоционального Ричарда Хаммонда и находящегося в постоянном поиске Джереми Кларксона.

Мэй, как и Кларксон, редко рассказывает о своих машинах, но по высказываниям в его передачах, скудной информации в СМИ и соцсетях удалось составить опись его гаража. О том, какие автомобили покупались телеведущим в последнее время и какие из описанных все еще находятся в его владении, мы не знаем, но, судя по собранной информации, Мэй любит итальянский металл.

Vauxhall Cavalier Mk1

Пока Мэй годами катался на Ferrari, в его гараже скромно стоял первый автомобиль телеведущего — Vauxhall Cavalier Mk1 1978 года. У этой машины, если верить самому Джеймсу, были краденные колесные колпаки, а задняя дверь была другого цвета. На автомобиль телезвезды не тянет, но именно с него начались автомобильные приключения господина Мэя.

Alfa Romeo 164

Этот роскошный седан, выпускавшийся с 1987 по 1997 годы, был автомобилем на каждый день, использовавшимся Джеймсом для поездок на работу и обратно. Он так любил свою Альфу, что для съемок одного из эпизодов Top Gear купил другую, с 3-литровым двигателем V6, причем заплатил за нее менее 1000 фунтов стерлингов.

MINI 1275 GT

Некоторые говорят, что Джеймс Мэй купил MINI с перепою. Этот MINI 1275 GT Special настолько мал, что больше похож на игрушку, чем на настоящую машину. Все, что мы знаем, так это то, что Мэй купил себе малыша с клетчатой крышей и дополнительными фарами на переднем бампере.

Ferrari F430

В первые годы своей работы в Top Gear Мэй никогда не скрывал, что мечтает о Ferrari. В конечном итоге он обзавелся новеньким спорткаром F430, чему был несказанно рад. Мэй описывает автомобиль как «волшебство» огромной мощности, сочетающее скорость и простоту вождения. То есть описывал, пока не приобрел 458 Speciale.

Ferrari 458 Speciale

Прозвище Капитан Слоу (Медленный) (Captain Slow), которое он получил во время съемок Top Gear, идеально подходит Джеймсу Мэю! Представьте — он так долго раздумывал и решал, не купить ли ему Ferrari 458 Speciale, что они просто закончились, и когда он пришел в дилерский центр, в продаже не было уже ни одного экземпляра этого автомобиля. В конце концов ему все же как-то удалось купить спорткар, но об этом история умалчивает.

FIAT Panda

Как сюда попала Панда? Каким образом? Это для Мэя, судя по всему, очень ценный автомобиль, мало чем отличающийся от разных Porsche или Ferrari. И это не шутка. Капитан Слоу много лет ездил на маленьком FIAT — до 2014 года, пока автомобиль просто не умер.

BMW i3

В отличие от Джереми Кларксона, Джеймс Мэй любит электромобили. Одним из его автомобилей на каждый день является BMW i3, который, кстати, и заменил любимого Панду.

Porsche 911 1984 года

Джеймс Мэй владел несколькими Porsche, но езда на этом доставила ему больше всего удовольствия — классический Porsche 911 Carrera с воздушным охлаждением двигателя 1984 года выпуска. Мэй неоднократно заявлял: «Это лучшая машина, которую я когда-либо покупал».

Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce Phantom — один из самых роскошных автомобилей, когда-либо выпускавшихся серийно. Под капотом находится мощный битурбированный двигатель V12 мощностью 563 л.с., чего вполне достаточно для молниеносного разгона этого роскошного крейсера. Как-то раз Мэй пошутил, что ему нравится брать Призрака, если нужно встретить друзей в аэропорту.

Saab 9–5 Aero

Saab 9–5 Aero в течение многих лет был сильным конкурентом роскошных немецких седанов, таких как BMW 5-й серии, Mercedes-Benz E-класса и Audi A6. Aero была самой мощной версией, оснащаемой турбированным 260-сильным двигателем, и это был довольно практичный выбор.

Фото: Vauxhall, Alfa Romeo, MINI, Ferrari, FIAT, BMW, Porsche, Rolls-Royce, Saab