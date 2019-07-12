Новый Chery Tiggo 4 — адаптация для России — журнал За рулем

Новый Chery Tiggo 4 — адаптация для России

Россия станет второй страной, где начнутся продажи Chery Tiggo 4 нового поколения. Произойдет это уже в августе.

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

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Компания Chery везет в Россию новый Tiggo 4, который предусмотрительно адаптировала к российским условиям. Продажи стартуют в августе.

Кузов Chery Tiggo 4 нового поколения сделан из высококачественной оцинкованной стали, содержание углерода в которой ничтожно мало. Перед покраской кузов покрывается слоем грунта на основе фосфата цинка. В результате мы получим менее подверженный коррозии кроссовер с более устойчивым лакокрасочным покрытием. Автопроизводитель уверен в результате и дает 5-летнюю гарантию на автомобиль, ограниченную по пробегу 150 тысячами километров.


Поставляемые в Россию Tiggo 4 будут оснащаться пакетом зимних опций. Это обогревы рулевого колеса и всей поверхности лобового стекла, а также заднего, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал. Чтобы все эти обогревы можно было включать одновременно, автомобиль оснастили генератором повышенной мощности.


Чтобы салон автомобиля и его моторный отсек остывали медленнее, Chery использовала новые тепло- и звукоизоляционные материалы. Качественнее стали уплотнители дверей и стекол.

Другие подробности о Chery Tiggo 4 нового поколения, а также цены и комплектации станут известны позже, ближе к началу продаж кроссовера.

Фото: Chery

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