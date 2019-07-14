Через 10 лет миллионы людей останутся без работы, уверены в НИУ «Высшая школа экономики».

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Развитие современных технологий и цифровых сервисов в ближайшее время приведет к исчезновению ряда профессий. Под угрозой оказались и водители.

Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов считает, что в ближайшие десять лет мир ожидает резкий рост безработицы, поскольку во многих отраслях, включая автомобильные перевозки, людей заменят технологии.

«Про почтальона я даже не говорю, формально он существует… но, тем не менее, думаю, 95% корреспонденции как-то успешно до нас доходит без почтальона Печкина. А через 10 лет с очень большой вероятностью — почти 90% по консенсус-прогнозу — к нему прибавятся водитель, охранник. А также — технический переводчик и три четверти продавцов. Две самых больших профессии, самых массовых профессии в нашей родной стране — это водитель персонального автомобиля и продавец. По семь миллионов человек, то есть по 10% рынка труда. Представляете себе шок, который мы испытаем», — цитирует Ярослава Кузьминова ТАСС.

Правда, совсем водители в России не исчезнут. Уже разработаны ограничения для автопилота, которые не допускают беспилотные машины в сферы пассажироперевозок в аэропортах, автомобилях скорой помощи, а также в логистике МЧС и полиции, в ритуальных услугах. Запрет коснется и тех сфер и регионов, в которых оплата услуг водителей окажется ниже услуг беспилотного транспорта.

Между тем опрос показал, что ничего не имеют против «электронного» шофера три четверти жителей Германии. Чаще всего это молодые мужчины.

Французская компания Stanley Robotics тестирует в аэропортах парковочного робота Стэна. У него не возникает сложностей с парковочным местом для автомобиля.



Фото: Auto Motor und Sport