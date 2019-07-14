Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов считает, что в ближайшие десять лет мир ожидает резкий рост безработицы, поскольку во многих отраслях, включая автомобильные перевозки, людей заменят технологии.
«Про почтальона я даже не говорю, формально он существует… но, тем не менее, думаю, 95% корреспонденции как-то успешно до нас доходит без почтальона Печкина. А через 10 лет с очень большой вероятностью — почти 90% по консенсус-прогнозу — к нему прибавятся водитель, охранник. А также — технический переводчик и три четверти продавцов. Две самых больших профессии, самых массовых профессии в нашей родной стране — это водитель персонального автомобиля и продавец. По семь миллионов человек, то есть по 10% рынка труда. Представляете себе шок, который мы испытаем», — цитирует Ярослава Кузьминова ТАСС.
Правда, совсем водители в России не исчезнут. Уже разработаны ограничения для автопилота, которые не допускают беспилотные машины в сферы пассажироперевозок в аэропортах, автомобилях скорой помощи, а также в логистике МЧС и полиции, в ритуальных услугах. Запрет коснется и тех сфер и регионов, в которых оплата услуг водителей окажется ниже услуг беспилотного транспорта.
- Между тем опрос показал, что ничего не имеют против «электронного» шофера три четверти жителей Германии. Чаще всего это молодые мужчины.
- Французская компания Stanley Robotics тестирует в аэропортах парковочного робота Стэна. У него не возникает сложностей с парковочным местом для автомобиля.
Фото: Auto Motor und Sport
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