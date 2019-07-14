Учёные высчитали, когда исчезнет профессия водителя — журнал За рулем

Всего 10 лет, и профессия «водитель» исчезнет — прогноз ученых

Через 10 лет миллионы людей останутся без работы, уверены в НИУ «Высшая школа экономики».

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Развитие современных технологий и цифровых сервисов в ближайшее время приведет к исчезновению ряда профессий. Под угрозой оказались и водители.

Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов считает, что в ближайшие десять лет мир ожидает резкий рост безработицы, поскольку во многих отраслях, включая автомобильные перевозки, людей заменят технологии.

«Про почтальона я даже не говорю, формально он существует… но, тем не менее, думаю, 95% корреспонденции как-то успешно до нас доходит без почтальона Печкина. А через 10 лет с очень большой вероятностью — почти 90% по консенсус-прогнозу — к нему прибавятся водитель, охранник. А также — технический переводчик и три четверти продавцов. Две самых больших профессии, самых массовых профессии в нашей родной стране — это водитель персонального автомобиля и продавец. По семь миллионов человек, то есть по 10% рынка труда. Представляете себе шок, который мы испытаем», — цитирует Ярослава Кузьминова ТАСС.

Правда, совсем водители в России не исчезнут. Уже разработаны ограничения для автопилота, которые не допускают беспилотные машины в сферы пассажироперевозок в аэропортах, автомобилях скорой помощи, а также в логистике МЧС и полиции, в ритуальных услугах. Запрет коснется и тех сфер и регионов, в которых оплата услуг водителей окажется ниже услуг беспилотного транспорта.

  • Между тем опрос показал, что ничего не имеют против «электронного» шофера три четверти жителей Германии. Чаще всего это молодые мужчины.
  • Французская компания Stanley Robotics тестирует в аэропортах парковочного робота Стэна. У него не возникает сложностей с парковочным местом для автомобиля.

Фото: Auto Motor und Sport

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