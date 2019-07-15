Трое погибли при лобовом столкновении

Сегодня в Якутии произошла страшная авария: микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

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На 140-м километре федеральной трассы «Вилюй» сегодня утром погибли три человека, ехавшие в микроавтобусе Toyota Hiace. Водитель автомобиля по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter. Всего он перевозил 11 человек.

В результате ДТП трое людей погибли сразу. Еще пятеро пассажиров Тойоты были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

«В ходе организованного взаимодействия установлено, что на 140 км ФАД „Вилюй“ произошло дорожно-транспортное происшествие, в 45 км не доезжая до населенного пункта Бердигестях Горного района. В результате ДТП пострадало 8 человек, из них погибло 3 человека. Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Горного района. Всего в микроавтобусе находилось 12 человек с водителем», — говорится в официальном сообщении МЧС Якутии.

В данный момент спасатели устраняют последствия аварии, для чего были привлечены 4 человека и один автомобиль ОГПС по РС(Я) №16, в составе. На месте трагедии также работает следственно-оперативная группа МВД.

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Фото: МЧС Республики Якутия