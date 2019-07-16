Дешевле всего ремонт автомобилей обходится на Урале

Сервисмены определили регионы с самой высокой и низкой ценой на ремонт машин в России.

Стоимость ремонта автомобиля зависит не только от марки и модели, а также статуса сервиса, но и от региона, в котором живет владелец машины. К такому выводу пришли авторы исследования, изучавшего средний чек на ремонт в июне 2019 года.

По результатам анализа рынка выяснилось, что самый высокий средний чек в первый месяц лета был отмечен на Северном Кавказе. Там отремонтировать автомобиль в сервисе сети Fit Service, которая и проводила исследование, стоит в среднем 9441 рубль. Дешевле всего починить автомобиль на Урале — там средний чек на сервисе этой же сети всего 4102 рубля.

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При этом «попасть» на дорогостоящий ремонт можно в любом регионе России, если у вас автомобиль премиальной марки. Например, в июне сразу несколько автовладельцев потратили от 169 до 290 тысяч рублей на ремонт своих иномарок. Раскошелиться пришлось хозяину Toyota Land Cruiser Prado в Кирове, обладателю Jaguar XF в Пскове и владельцу BMW X5 в Москве.

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