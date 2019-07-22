7-местный Mitsubishi Outlander: цены уже известны

В России в августе начнутся продажи новой версии кроссовера, которая будет отличаться наличием третьего ряда сидений.

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Mitsubishi официально объявляет цены на Mitsubishi Outlander с семью местами, его производят на базе стандартной 5-местной модели, поэтому автомобиль сохранил внешние габариты. Выпускают автомобиль на заводе в Калуге. 2-литровый семиместный Outlander в комплектации Intense+ с полным приводом и вариатором обойдется в 2 073 000 рублей, а за Outlander 2.4 в версии Ultimate попросят 2 369 000 рублей. Таким образом, разница в цене между 5 и 7-местными автомобилями в одинаковых комплектациях составит 50 тысяч рублей.

Сидения третьего ряда складываются в один прием и таким образом багажник можно увеличить до 502 л. Второй ряд оснащен сдвижными сидениями, позволяющими трансформировать салон для удобства посадки и высадки пассажиров с третьего ряда.

В семиместном автомобиле есть органайзер под полом багажника объемом 17 л, кроме того, спинки третьего ряда сидений регулируются по углу наклона в двух положениях, а так же предусмотрены специальные места для хранения. В новых комплектациях доступны 16 вариантов трансформаций салона.

Mitsubishi Outlander вошел в десятку самых популярных кроссоверов первого полугодия 2019 года.

В апреле автомобили Mitsubishi подорожали на 10 тыс. — 60 тыс. рублей.



Фото: Mitsubishi