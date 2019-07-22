7-местный Mitsubishi Outlander: цены уже известны

Sintec Multifreeze — универсальный антифриз, совместимый с охлаждающими жидкостями любых типов. У него нет аналога среди российских продуктов, из зарубежных наиболее близкий ему по параметрам — антифриз Pеак Global LifeTime, выпущенный американской компанией Old World Industries.
В КоАП хватает статей, за которые полагается лишение прав. Однако прямо на дороге водителя без главного документа никто не оставит. А если какой-нибудь рьяный инспектор ДПС все же попробует изъять права, вот что вам следует знать.